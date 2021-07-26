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Gece sıcaklıkları dünyanın kuzeyinde de artıyor

Küresel ısınma üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, gece sıcaklığının kuzey bölgelerinde de artmaya başladığını gösterdi. Bilim insanları, aşırı sıcakların 1000 yılda bir meydana gelen olağandışı şiddetli bir meteoroloji olayı olarak değerlendirdi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:35
Gece sıcaklıkları dünyanın kuzeyinde de artıyor

Bilim dergilerinden Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre, dünyada bugüne kadar tropikal bölgelerde kaydedilen gece sıcaklıklarındaki artış, artık kuzeye doğru da yayılmaya başladı.

Dünyanın farklı ülkelerinden 68 bilim insanının ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmaya ilişkin açıklamada, "Yükselen gece sıcaklıkları, vücudumuzun soğuma şansı bulamadığı anlamına geliyor" denildi.

Gece sıcaklıkları daha hızlı yükseldi

Kanada İklim Atlası'nda yer alan çalışmada da ülkede gündüz sıcaklıklarının arttığı, Ontario ve Quebec eyaletleri başta olmak üzere bazı bölgelerde gece sıcaklıklarının daha hızlı yükseldiği aktarıldı.

Söz konusu çalışmada, "Geceler, canlıların vücudunun soğuduğu, vücut ısısının dengelendiği zamanlardır. Vücudumuz, gece sıcaklıklarının yüksek olması halinde soğumaya vakit bulamayacaktır. Örneğin, kalp hastalığı veya astım gibi sağlık sorunları olan kişiler için bu son derece sorunlu ve potansiyel olarak ölümcül olabilir" değerlendirmesi yapıldı.

1000 yılda bir meydana gelen olağandışı şiddetli meteoroloji olayı

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Bu arada bilim insanları topluluğu World Weather Attribution'ın son araştırmasında, Kanada'nın batı eyaletlerini etkileyen Kuzeybatı Pasifik'teki aşırı ısı dalgasının, "olağandışı şiddetli bir meteoroloji olayı" olarak değerlendirildiği ve 1000 yılda bir meydana geldiği belirtildi.

Aynı çalışmada, Kanada'nın doğusundaki bazı bölgelerde, 20 santigrat derece veya daha yüksek gece sıcaklıkları olarak tanımlanan sıcak hava dalgalarının ve tropik gecelerin de daha sık görülmeye başlandığı aktarıldı.

Toronto'daki tropik gecelerin sayısı 1976-2005'e kadar yıllık ortalama 6,9 gün iken, iklim değişikliğiyle, karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaldığı 2021-2050 dönemini kapsayan senaryoda, bu rakam yılda 17,6 gün olarak öngörüldü.

Ayrıca mevcut karbon emisyon oranlarının aynı şekilde devamı halinde, Toronto'daki ortalama tropik gece sayısının 2021'den 2050'ye kadar yıllık 20,6; 2051'den 2080'e kadar da yıllık 26,4 güne ulaşacağı tahmininde bulunuldu.

"Kanada'daki ısınma, küresel ısınmanın iki katından fazla"

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Birimi araştırmacılarından Nathan Gillet, devlet radyo ve televizyon yayıncısı CBC'ye yaptığı değerlendirmede, "Kanada'da küresel ortalama ısınma rakamlarından daha büyük olan aşırı sıcaklarda artış görüyoruz. Ülkedeki ortalama ısınma, ortalama küresel ısınmanın yaklaşık iki katı. Aşırı sıcaklar da benzer oranda artıyor. Sadece maksimum sıcaklıklar değil, aynı zamanda minimum sıcaklıklar ve gece minimumları da artıyor" dedi.

Kanada'daki ortalama sıcaklıkların, normallerden 1,7 santigrat derece yüksek olduğunu söyleyen Gillet, bunun da ülkenin, gezegenin iki katından daha fazla ısındığını gösterdiğini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Gece Sıcaklıkları
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