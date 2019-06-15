G20'de küresel serbest ticaretin geleceği belirlenecek

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'nin Osaka’da gerçekleşecek liderler zirvesinde, küresel ticarette korumacılığın artması, istihdam, küresel verinin yönetişimi, kalkınma için altyapı, küresel sağlık, iklim değişikliği, yaşlanan nüfus ve küresel ekonomik dengesizlikler, dijital ekonominin vergilendirilmesi ve ticaret ve jeopolitik gerilimler gündeme gelecek. Dünya liderleri, küresel ticaret ihtilaflarını çözmeye çalışarak, "ticareti daha da serbestleştirme" görüşünü masaya getirecek.

Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak.

G20 Dönem Başkanlığı'nı 1 Aralık 2018’de Arjantin’den alarak küresel sorunlar konusunda çalışmaya başlayan Japonya, “küresel ekonomi, ticaret ve yatırım, inovasyon, çevre ve enerji, istihdam, kadının güçlendirilmesi, kalkınma ve sağlık” gibi 8 ana başlık altında gündemler hazırlayarak, dünyanın büyük ekonomilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Küresel verinin yönetimi konusunda G20 Osaka Zirvesi'nin dönüm noktası olmasını isteyen Japonya, zirvede "küresel veri yönetişiminde" ciddi adımların atılarak küresel ticaret savaşlarını konusunda ortamın değişmesini hedefliyor. Japonya, verinin özel mülkiyete mi yoksa kamu mülkiyetine mi tabi olması, veri akımlarının serbestliği ve dijital vergi politikalarının tasarımının masaya yatırılmasını planlarken, Japon bilim insanları tarafından önerilen bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçişi ifade eden Toplum 5,0'ın tartışılmasını da bekliyor.

Japonya, söz konusu zirvede okyanuslardaki plastik atıkların azaltılması konusunun öncelikli olarak ele alınmasını istiyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Önce Amerika” politikasından kaynaklanan, tehdit içeren ve tutarsız açıklamalarının, küresel ticareti sıkıntıya sokarak dünyadaki belirsizliği artırdığını belirtirken, G20 Liderler Zirvesi'ne üçüncü kez katılacak Trump'ın serbest ticaret, küresel ekonomik dengesizlikler, iklim değişikliği, mülteci krizleri ve kural esaslı çok taraflı küresel ticaret sistemi konularında dünya liderlerine karşı göstereceği tavır merak ediliyor.

Dünya ekonomisinin yüzde 80’ini, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiren G20'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin liderleri, Osaka Zirvesi'nde 14’üncü kez bir araya gelecek. Liderlerin, ticaret ihtilaflarının çözümü, serbest ticaret, finans piyasalarının denetlenmesi, istihdam, iklim değişikliği, altyapının geliştirilmesi, terörizm, göç, kural esaslı çok taraflı küresel yönetişimi ve iltica konularına odaklanmaları ve yeni taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

Küresel sorunlara çözümler bulunması hedeflenen G20 zirvesinde sadece ekonomik ve finansal sorunlar değil, özellikle ikili görüşmelerde mülteci krizi, Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, küresel ekonomiyi tehdit eden belirsizliklerin kaynakları arasında gösterilen jeopolitik gerilimler ve Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği'nin geleceği konularının da damgasını vuracağı tahmini yapılıyor.

Geçen yıl Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde dünya liderleri, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) işleyişini geliştirmek için reforma edilmesine destek vermişti. Osaka’da bu yönde yapılan çalışmalar masaya yatırılacak.

Zirve, Lehman Brothers'in çöküşünün ardından genişleyen (2008) küresel finansal krize çözüm bulmak için ilk defa toplanmıştı. Krizin etkilerinin giderilmesi için G20 ülkeleri liderleri uluslararası finans kuruluşlarına krizle mücadele yardımcı olacak sermaye katkısı yapma kararı alınmış ve bu bağlamda özellikle IMF ve Dünya Bankası’na 1,1 trilyon dolar ek katkı sağlanması G20’nin etkin bir platform olmasında ilk önemli adım atılmıştı.

TÜRKİYE'Yİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMSİL ETMESİ BEKLENİYOR

G20'de, Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak Avrupa Birliği (AB) yer alıyor. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi G20 ülkelerinde yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler, G20 zirvelerinde düzenli yer alıyor. Ayrıca ev sahibi ülke grup içinde olmayan ülkeleri, bölgesel organizasyonları ve diğer uluslararası organizasyonları zirveye davet edebiliyor.

G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak kalıcı bir konuk ülke olarak katılırken, Japonya dönem başkanı olarak Vietnam, Hollanda ve Singapur'u zirveye davet etti.

Haziranın son haftasındaki zirveye aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in aralarında bulunduğu çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Türkiye’yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.

Erdoğan’ın G20 zirvesinde dünya liderleriyle yoğun bir diplomasi trafiği yürütmesi bekleniyor. Erdoğan'ın, zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye krizi ve hava savunma sistemlerinin satın alınması gibi kritik konu başlıklarını ele alması öngörülüyor.

Öte yandan, Suudi Arabistan, Arap dünyasında bir ilk olarak Kasım 2020'de gerçekleşecek G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.