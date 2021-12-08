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Fransa’da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

Fransa’da sosyal hizmetler çalışanları, sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğini protesto için ülke genelinde greve gitti.

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:15
Fransa’da sosyal hizmet sektörü çalışanları greve gitti

Başkent Paris’te Saint-Jacques metro istasyonunda toplanan göstericiler Sağlık Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

Organizatörler, Paris’teki gösteriye yaklaşık 8 bin kişinin katıldığını belirtti.

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DAHA FAZLA PERSONEL VE ZAM TALEBİ

Göstericilerden Audrey Tellier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli çocuklarla ilgilenen Medikal-Eğitim Enstitüsünde (IME) çalıştığını, meslekleri için daha fazla imkân ve maaş artışı talebiyle protestoya katıldığını belirtti.

Gösteriye Genel İş Konfederasyonu (CGT), Dayanışma Sendikalar Birliği ve Üniter Sendika Federasyonu da destek verdi.


 

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Son Güncelleme: 08.12.2021 11:45
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