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Fransa'da yine bir cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı

Fransa'da camilere yönelik saldırı ve tehditlere bir yenisi daha eklendi. Rennes kentindeki bir caminin duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 08:45
Fransa'da yine bir cami duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı
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Irkçı saldırganlar bu defa Rennes kentindeki İbni Sina Camisi'ni hedef aldı.

Caminin duvarına haç çizildi, İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Rennes Belediye Başkanı saldırıyı kınayarak, cami cemaatine desteğini dile getirdi.

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Fransa İslam Konseyi ve Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi de saldırıya tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise ülkedeki tüm Müslümanlar ile dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Caminin duvarına İslam karşıtı yazı yazılması kabul edilemez'' dedi.

Darmanin, camiyi ziyaret edeceğini kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
FransaIslam KarşıtılığıRennes
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