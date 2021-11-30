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Fransa'da risk grubundaki 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması tavsiye edildi

Fransa Sağlık Yüksek Kurulu (HAS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını ağır geçirebilecek 5-11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasını tavsiye etti.

30 Kasım 2021 Salı 18:15
Fransa'da risk grubundaki 5-11 yaş çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması tavsiye edildi

HAS'tan yapılan açıklamada, Fransa'da 12-17 yaş arası çocuklara Kovid-19 aşısı yapıldığı, artık okul çağındaki 6-11 yaş arasındaki çocuklara aşı yapılmasının gündeme geldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Kovid-19 aşılarının 5-11 yaş arasındaki çocuklardan ilk aşamada hastalığı ağır geçirebilecek olan, aşı oranının ve bağışıklığın düşük olduğu çevrede yaşayan, kronik böbrek, kalp ve solunum yolları hastalıkları ile nörolojik rahatsızlıkları, obezite, diyabet hastası olanlar ve immün yetmezliği bulunanlara yapılmasının tavsiye edildiği kaydedildi.
Bu tavsiyenin Fransa'da yaklaşık 360 bin çocuğu ilgilendirdiği ifade edilen açıklamada, aşı uygulamasının sağlıklı çocuklara genişletilmesi konusunda ise ilgili tarafların görüşlerinin alınmasından sonra bir karara varılacağı aktarıldı.

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Son haftalarda, Fransa'da Kovid-19 vaka sayılarında her yaş grubunda hızlı bir artış görülmüştü.
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçen hafta 5-11 yaş arası çocukları için Pfizer-BioNTech'in aşısına onay vermişti. Avrupa dışında, ABD, İsrail ve Kanada gibi ülkelerde bu yaş grubu çocuklara aşı uygulanıyor.
 

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Son Güncelleme: 30.11.2021 18:47
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