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Fransa'da Kovid-19 Salgını Daha Da Kötüleşirse Sokağa Çıkma Kısıtlaması Getirilebilecek

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirdi.

25 Eylül 2020 Cuma 09:18
Fransa'da Kovid-19 Salgını Daha Da Kötüleşirse Sokağa Çıkma Kısıtlaması Getirilebilecek
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 Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirdi.
Castex, "France 2" kanalında Kovid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkede Kovid-19'la mücadele kapsamında hastanelerin martta olduğu gibi altyapısının yetersiz kalmaması için alınacak önlemler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Castex, hastanelere sağlık personeli istihdam etme konusunda zorluk yaşadıklarını belirtti.
Castex, ülke genelinde ve özellikle büyük kentlerde salgının durumunun endişe verici olduğunu söyledi. 
Fransızların tedbirlere uyması ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Castex, ülkede salgının durumunun daha da kötüleşmesi halinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini bildirdi.

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Castex, salgının seyrine ilişkin değerlendirmede en önemli kriterin yoğun bakımda bulunanların sayısının olduğunu ve bu rakamın yükseldiğini aktardı.
Kafelerde Kovid-19'a yakalanma ihtimalinin mağazalardan 3 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Castex, ülkede kapalı yüzme havuzlarının salgın nedeniyle kapatılacağının belirtti.
Castex, bu yaz Kovid-19 tedbirlerini uygulama konusunda gevşemenin söz konusu olduğunu söyledi. 
Başbakan Castex, Adalet Bakanlığının gelecek yılki bütçesinin yüzde 8 artırılacağının bilgisini de paylaştı.
Fransa'da 16 bin 96 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.
 

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Son Güncelleme: 25.09.2020 09:37
Anahtar Kelimeler:
Fransa Başbakanı Jean Castex
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