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Fransa Anayasa Mahkemesi 'COVID-19 aşı kartı' yasa tasarısını onayladı

Fransa'da Anayasa Mahkemesi, bazı mekanlara girişlerde COVID-19 aşısı şartı getiren "COVID-19 aşı kartına" ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

22 Ocak 2022 Cumartesi 10:10
Fransa Anayasa Mahkemesi 'COVID-19 aşı kartı' yasa tasarısını onayladı

Fransa'da Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis'te onaylanan COVID-19 aşı kartına ilişkin tasarı hakkındaki kararını verdi.

Tasarıyı onaylayan mahkeme, restoran ve kafelerde insanların "sağlığının korunması" için kişilerin kimlikleri ile aşı kartındaki bilgilerinin örtüşüp örtüşmediğinin kontrol edileceğini ancak bu kontrol yapılırken "ayrımcılığın" yapılmaması gerektiğini belirtti.

Müşteriler kafe ve restorana giremeyecek

Mahkeme, kimliğini göstermek istemeyen kafe veya restoran müşterisinin mekana giremeyeceğini aktardı.

Siyasi miting düzenleyenlerin katılımcılardan aşıların tamamlandığını gösteren belge isteyemeyeceğini ifade eden mahkeme, ancak mitinglerde diğer her türlü tedbirlerin alınabileceğini kaydetti.

Mahkeme, salgının durumunun iyileşmesi halinde COVID-19 aşı kartı uygulamasına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

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24 Ocak'ta yürürlükte

Söz konusu tasarı 16 Ocak'ta Ulusal Meclis'te kabul edilmişti. Muhalefet partilerinden 60 milletvekili, tasarının temel özgürlüklere aykırı olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, dün yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin onay vermesi halinde COVID-19 aşı kartına ilişkin yasa tasarısının 24 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini belirtmişti.

Aşı kartının geçerli olması için hatırlatma dozunun yaptırılması gerekiyor

COVID-19 sağlık kartını aşı kartına dönüştüren yeni düzenlemeye göre kafe, restoran, müze, tiyatro ve sinema salonları gibi belli mekanlara girişlerde ve tren ile yapılan yolculuklarda sadece aşıların tamamlandığını gösteren belge istenecek.

Aşı kartının geçerli olabilmesi için hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz aşının da yaptırılması gerekecek. Aşı kartı 16 yaş ve üstündeki kişiler için uygulanacak.

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