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Fed dijital para çıkarmayla ilgili raporunu yayımladı

Fed, merkez bankası dijital para birimini çıkarmanın potansiyel faydaları ve risklerine ilişkin rapor yayımladı.

21 Ocak 2022 Cuma 09:38
Fed dijital para çıkarmayla ilgili raporunu yayımladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu, potansiyel bir merkez bankası dijital para biriminin avantajları ve dezavantajlarını inceleyen bir rapor yayımladı.

Raporun merkez bankası dijital para biriminin güvenli ve etkili yurt içi ödeme sistemini iyileştirip iyileştirmeyeceğine ve nasıl iyileştirebileceğine dair tartışmanın ilk adımı olduğu söylendi.

Raporda yerel ödeme sisteminin mevcut durumunun özetlendiği belirtilen açıklamada, sabitkoinler (stablecoin) ve diğer kripto para birimleri de dahil olmak üzere farklı dijital varlık türlerinin incelendiği belirtildi.

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"Para ve Ödemeler: Dijital Dönüşüm Çağında ABD Doları" raporuda paylaşıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fed Başkanı Jerome Powell, "ABD'de bir merkez bankası dijital para biriminin olumlu ve olumsuz yönlerini incelerken halk, seçilmiş temsilciler ve çeşitli paydaşlarla etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Fed, uzun zamandır beklenen "Para ve Ödemeler: Dijital Dönüşüm Çağında ABD Doları" başlıklı raporu da paylaştı.

Herhangi bir politika tavsiyesinin yer almadığı raporda, ABD dolarının resmi bir dijital versiyonunu oluşturmanın, ödemeleri hızlandırabileceği ve ödeme teknolojisi geliştikçe hane halklarına güvenli bir seçenek sunabileceği, aynı zamanda finansal istikrar risklerini de beraberinde getirebileceği vurgulandı.

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