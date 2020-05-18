Fed Başkanı Powell: Ekonominin toparlanması gelecek yılın sonunu bulabilir

Jerome Powell, katıldığı televizyon programında, ekonomik toparlanmanın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun yanıtlanması zor ve büyük oranda COVID-19 salgınınındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Powell, "Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak işletmeler o kadar erken açılır." değerlendirmesinde bulundu.

Jerome Powell, katıldığı televizyon programında, ekonomik toparlanmanın ne zaman gerçekleşeceği sorusunun yanıtlanması zor ve büyük oranda COVID-19 salgınınındaki gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Powell, "Virüsü ne kadar çabuk kontrol altına alırsak işletmeler o kadar erken açılır." değerlendirmesinde bulundu.