banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
475.923
DOLAR
7.5537
STERLİN
9.8202
EURO
8.9665
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376
Flaş Haber
Mağusa esnafı zor durumda
Kapat

FBI Direktörü: “antifa Bir Örgüt Değil Bir İdeoloji“

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Başkan Donald Trump'ın terör örgütü olarak tanınacağını açıkladığı Antifa'nın bir örgüt değil, ideoloji olduğunu söyledi. 

18 Eylül 2020 Cuma 15:44
FBI Direktörü: “antifa Bir Örgüt Değil Bir İdeoloji“
banner337
banner351

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, Başkan Donald Trump'ın terör örgütü olarak tanınacağını açıkladığı Antifa'nın bir örgüt değil, ideoloji olduğunu söyledi. 
Wray, Antifa'ya ilişkin değerlendirmesini, ABD Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesinde yaptı.
Antifa'nın ciddi endişe yarattığını ve FBI'ın Antifa ile bağlantısı olduğu düşünülen bireyler dahil şiddete başvuran anarşist aşırıcılara karşı uygun soruşturmalar yürüttüğünü dile getiren Wray, öte yandan Antifa için "Bu bir grup ya da örgüt değil. Bir hareket ya da ideoloji." ifadesini kullandı. 
Wray, sağ ve soldaki aşırıcıları teşkil ettikleri tehdit açısından kıyaslaması istendiğinde de "FBI'da aslında bizler tehditleri sol, sağ bağlamında düşünmüyoruz. İdeolojiye değil şiddete odaklıyız." değerlendirmesini yaptı. 
FBI Direktörü Wray, son yıllarda ABD'de en ölümcül saldırılardan beyaz üstüncüler gibi şiddete başvuran ırkçı aşırıcıların sorumlu olduğunu vurgulayarak 2020'de ise en ölümcül şiddete, anarşistler gibi hükümet karşıtı aktivistlerin yol açtığını belirtti.  
Wray ayrıca istihbarat yetkililerinin Rusya'nın kasım ayında ABD'de yapılacak başkanlık seçimine müdahale ettiği yönündeki değerlendirmesini de onayladı. 

banner341
Bunların, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan kampanyalar ve Demokrat aday Joe Biden'ı karalama çabaları biçimde meydana geldiğini belirten Wray, henüz 2016'daki gibi seçim altyapısını hedef alan müdahalelerin tespit edilmediğini kaydetti. 
ABD Başkanı Donald Trump, siyahi George Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı Antifa grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyurmuştu.
Kamuya açık kaynaklarda, "Anti-faşizm" kelimesinin kısaltılmışı olarak kullanılan ve Almanya'da yükselen Nazizm'e karşı ortaya çıkan aşırı sol grup Antifa hareketinin kökeni Avrupa'da 1930'lara dayanıyor.
Amerika'da 1980'lerden sonra ortaya çıkan Antifa, politik reform ve uzlaşıdan ziyade siyasi hedeflerine doğrudan eylemler yaparak ulaşma yolunu seçen aşırıcılar olarak biliniyor.
Faşizme ve ırkçılığa karşı, özellikle toplumsal olay ve protestolarda kendini gösteren bu gruplar, karşı tarafı yıldırma, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi "protesto taktikleri" kullanmasıyla öne çıkıyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 18.09.2020 16:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den ırkçılığa karşı eylem planı
AB'den ırkçılığa karşı eylem planı
Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış
Orta Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış
Londra'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi
Londra'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle Yeni Yıl Etkinlikleri İptal Edildi
AB'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
AB'den Kovid-19 Aşısı Alım Adımı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
İran'da Günlük Kovid-19 Vakaları Yeniden 3 Binin Üzerine Çıktı
Filistinli Aileyi Katleden Yahudi İçin 400 Bin Dolardan Fazla Yardım Toplandı
Filistinli Aileyi Katleden Yahudi İçin 400 Bin Dolardan Fazla Yardım Toplandı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 30 Milyon 372 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 30 Milyon 372 Bini Aştı
Dünya Gıda Programı İnsanların Açlıktan Ölmemesi İçin Milyarderlerden Yardım İstedi
Dünya Gıda Programı İnsanların Açlıktan Ölmemesi İçin Milyarderlerden Yardım İstedi
İsrail'de 3 Haftalık Kovid-19 Karantinası Başlıyor
İsrail'de 3 Haftalık Kovid-19 Karantinası Başlıyor
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'la İlgili Gelişmeler

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim