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Fas açıklarında 177 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas, büyük kısmı Sahra Altı Afrika ülkelerinden 177 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

14 Ocak 2022 Cuma 09:45
Fas açıklarında 177 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas resmi ajansı MAP'da yer alan haberde, Kraliyet Deniz Kuvvetlerine bağlı sahil güvenlik birimlerinin Atlas Okyanusu'nda 177 düzensiz göçmene yardım ettiği belirtildi.
Aralarında 52 kadın ve 20 çocuğun da bulunduğu göçmenlerin çoğunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden olduğu bilgisine yer verildi.

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Yapılan ilk yardım müdahalelerinin ardından göçmenlerin Ed-Dahle ve Bucdur limanlarına nakledildiği ve idari işlemler için Kraliyet Jandarma birimlerine teslim edildiği kaydedildi.
Fas makamları, 2021 başından bu yana 42 binden fazla düzensiz göçün önüne geçildiğini, yasa dışı göç alanında faaliyet gösteren 156 suç şebekesinin ise çökertildiğini duyurmuştu.
 

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Son Güncelleme: 14.01.2022 10:46
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