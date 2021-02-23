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Facebook geri adım attı!

 Avustralya, sosyal medya platformu Facebook'un ülkedeki kullanıcıların haber paylaşma yasağını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

23 Şubat 2021 Salı 09:45
Facebook geri adım attı!
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Maliye Bakanı Josh Frydenberg ve İletişim Bakanı Paul Fletcher imzalı ortak yazılı açıklamada, teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapmasına ilişkin yasal düzenlemede değişiklik yapılması konusunda Facebook ve Google ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Facebook'un hükümete gelecek günlerde Avustralya'da haber sayfalarını geri yüklemeyi planladığını bildirdiği kaydedilen açıklamada, "Bu değişiklikler, dijital platformlara ve medya şirketlerine, yasanın işleyiş şekli hakkında daha fazla netlik sağlayacak ve medya işletmelerinin adil şekilde ücretlendirilmesini sağlamak için çerçeveyi güçlendirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Facebook ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin bazı değişiklikleri yapmayı kabul etmesi ve endişelerin giderileceğini garanti etmesinden memnun olduklarını ifade etti.

Avustralya ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği gerekçesiyle, dün, Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurduğunu açıklamıştı.

Avustralya hükümetinin mevcut mali bütçede dijital reklamcılığa yaklaşık 42 milyon dolar ayırdığı ve bunun yaklaşık dörtte birinin de Facebook'ta kullanıldığı belirtiliyor. 

AVUSTRALYA'DA YASA TEKLİFİ HAZIRLANMIŞTI

Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.

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Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.

Bunun ardından Google yayınladığı içerikle ilgili şirketi yerel medya kuruluşlarına ödeme yapmaya zorlayan yasa teklifinin kabul edilmesi halinde Avustralya'daki ana arama motorunu kapatacağı, Facebook da haber paylaşımını engelleyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Google, 15 Şubat'ta Avustralya'nın önde gelen medya şirketlerinden Seven West Media ile ürettiği haber içeriklerini ücret karşılığında kullanmak için anlaşma yapmıştı.

Facebook da 17 Şubat'ta, teknoloji devlerinin Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurmuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşmasını engellemesinin hükümetinin gözünü korkutmayacağını belirtmişti.

Avustralya'da en çok kullanılan Google'ın arama motoru, ülkede yüzde 95 pazar payına sahip.

Canberra Üniversitesinin 2020 Dijital Haber Raporuna göre, Avustralyalıların yüzde 39'u Facebook'u haber takibi için kullanıyor.

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Son Güncelleme: 23.02.2021 11:37
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaFacebook
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