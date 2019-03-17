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Facebook, canlı yayınlanan Yeni Zelanda'daki katliam görüntülerini sildi

Facebook, canlı yayınlanan Yeni Zelanda'daki katliam görüntülerini sildi

17 Mart 2019 Pazar 09:21
Facebook, canlı yayınlanan Yeni Zelanda'daki katliam görüntülerini sildi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma günü meydana gelen cami saldırılarında ölenlerin sayısı, El Nur Camisi'nde bir cesedin daha bulunmasıyla 50'ye yükseldi.

Polis yetkilileri, cenazelerin ailelerine teslim edilmeye başlandığını ancak tüm naaşların teslim edilmesinin en az üç gün daha süreceğini aktardı.

Konuya ilişkin bilgi veren Komiser Mike Bush, İslamiyet'e göre cenazelerin en kısa zamanda defnedilmesine de değinerek, "Hayatını kaybedenlerin ölüm sebebini ve kimliklerini tespit etmez zorundayız. Ancak aynı zamanda, (Müslümanların) dini ve kültürel inançlarını hassasiyetle dikkate alıyoruz. O nedenle elimizden geldiğince hızlı davranmaya çalışıyoruz." dedi.

Yaralananalardan 37'sinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Saldırganın katliam anını kafa kamerasıyla görüntüleyip sosyal paylaşım ağı Facebook'ta canlı yayınlaması tepkilere neden olmuştu.

Facebook Inc. saldırıdan sonra, 24 saat içinde 1.5 milyon videoyu siteden kaldırdığını duyurdu. Şirket, bu videolardan 1.2 milyonunun siteye yükleme esnasında engellendiğini açıkladı.

Şirket ayrıca, olayda hayatını kaybedenler ve yakınlarına saygıdan dolayı, katliamla ilgili montajlanmış veya şiddet içermeyen versiyonlarını dahi kaldıracağını aktardı.

Katliama ait söz konusu görüntüler, dün Türkiye'deki seçim mitinglerinde dev ekranlara yansıtılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında kaldırılan görüntüleri, Tekirdağ ve İstanbul Gaziosmanpaşa'daki seçim mitinglerinde yayınlamıştı.

Erdoğan miting sırasında "Kardeşlerim sizleri şöyle bir Yeni Zelanda'ya götürmek istiyorum. Şöyle ekranda bunları izlememizde fayda var." dedikten sonra dev ekrandan terör saldırısının görüntüleri paylaşılmıştı.

15 Mart günü, cuma namazı sırasında iki camiyi basarak çevreye rastgele ateş eden bir saldırgan 50 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Saldırının ardından yapılan ihbardan 36 dakika sonra yakalanan baş zanlı Brenton Tarrant dün mahkemeye çıkarılmıştı. Cinayet suçlamasıyla gözaltı süresi uzatılan Tarrant'ın ikinci duruşması 5 Nisan'da görülecek.

Polis, gözaltında alınan diğer üç şahsın saldırı ile bağlantısı olmadığı kanısında.

Anahtar Kelimeler:
Facebook Yeni Zelanda Katliam
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