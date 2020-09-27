banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1124
ALTIN
458.727
DOLAR
7.6460
STERLİN
9.8321
EURO
8.8844
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Sosyal patlamaya davetiye çıkarıyorsunuz
Son gezici anketi
Son gezici anketi
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
Sahtekarların iğrenç kasaba tiyatrosu
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
13’ncü maaş tamamsa sıkıntı yok!
banner376

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

27 Eylül 2020 Pazar 09:52
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı
banner337
banner351

 Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

banner341
Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 27.09.2020 13:58
Anahtar Kelimeler:
ErmenistanAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 6 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 6 köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 151 Bini Geçti
Rusya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 151 Bini Geçti
Meksika'da 2014'te Öğrencilerin Kaçırılmasıyla İlgili Askerlerin De Olduğu Şüpheliler İçin Tutuklama Emri
Meksika'da 2014'te Öğrencilerin Kaçırılmasıyla İlgili Askerlerin De Olduğu Şüpheliler İçin Tutuklama Emri
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Vakaları Artışını Sürdürüyor
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19 Vakaları Artışını Sürdürüyor
Rusya'dan Karabağ'daki Çatışmalara İlişkin Müzakere Çağrısı
Rusya'dan Karabağ'daki Çatışmalara İlişkin Müzakere Çağrısı
Afrika'da Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyon 207 Bini Aştı
Afrika'da Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 1 Milyon 207 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 33 Milyon 62 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 33 Milyon 62 Bini Aştı
İran'da Çatışma: 2 Güvenlik Görevlisi Öldü
İran'da Çatışma: 2 Güvenlik Görevlisi Öldü
Google, Doğum Gününü Doodle İle Kutladı
Google, Doğum Gününü Doodle İle Kutladı
Trump, Yüksek Mahkeme Yargıcı Adaylığına Amy Coney Barrett'i Gösterdi
Trump, Yüksek Mahkeme Yargıcı Adaylığına Amy Coney Barrett'i Gösterdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim