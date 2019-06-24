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Endonezya'daki deprem nedeniyle Avustralya’daki bazı binalar da boşaltıldı

Endonezya'daki deprem nedeniyle Avustralya’daki bazı binalar da boşaltıldı

24 Haziran 2019 Pazartesi 06:55
Endonezya'daki deprem nedeniyle Avustralya’daki bazı binalar da boşaltıldı

Endonezya'nın Maluku eyaletinde meydana gelen depremin şiddetiyle sarsılan Avustralya’nın Darwin kent merkezdeki bazı binaların boşaltıldığı bildirildi.

Avustralya Yayın Kurumu’nda yer alan habere göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7,3 büyüklüğünde olduğu açıklanan Endonezya'daki deprem, Avustralya’nın Darwin kent merkezini salladı.

Kette yoğun olarak hissedildiği belirlenen depremin ardından şehir merkezindeki bazı binalardan yüzlerce kişinin tahliye edildiği açıklandı.

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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Güneybatı Maluku bölgesinin 245 kilometre kuzeydoğu açıklarındaki depremin büyüklüğünü 7,7, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise önce 7,5 olarak açıklamış daha sonra 7,3’e düşürmüştü.

Yaklaşık 230 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklanan depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, Meteoroloji Bürosu Avustralya’ya yönelik tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

Son Güncelleme: 24.06.2019 10:11
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Deprem AvustralyaMalukuDarwin
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