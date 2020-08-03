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Endonezya'da şiddetli yağışlar sele dönüştü: 1 ölü

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu selden 22 binden fazla kişi olumsuz etkilendi. 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde, evler, köprüler ve yollar zarar gördü.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 08:45
Endonezya'da şiddetli yağışlar sele dönüştü: 1 ölü
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Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, Güney Bolaang Mongondow'da bölgesinde şiddetli yağışların 7 yerde sele neden olduğunu açıkladı.

Su baskınlarından 22 bin 655 kişinin olumsuz etkilendiğini aktaran Jati, sel felaketinde şu ana kadar 1 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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Evler, köprüler ve yollar hasar gördü

Jati, bölge genelinde 64 ev, 5 köprü ve bazı yolların sel suları nedeniyle hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Başkent Cakarta ile Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesi etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 60’tan fazla kişi hayatını kaybetmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Endonezya Sel
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