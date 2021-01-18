Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümetler popülisttir
Hükümetler popülisttir
Pilli havlu attı!
Pilli havlu attı!
Nasıl bir hükümet ve hangi devlet?
Nasıl bir hükümet ve hangi...
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!
banner376

Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 113 bin kişi yerinden oldu

Endonezya'nın Güney Kalimantan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde yaklaşık 112 bin 709 kişinin yerinden olduğu bildirildi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:50
Endonezya'da sel nedeniyle yaklaşık 113 bin kişi yerinden oldu
banner337
banner351

Tempo gazetesinin haberine göre, sel felaketinde, Banjar, Tapin, Tabalong, Balangan ve Hulu Sungai Tengah ilçelerinin yanı sıra Banjar Baru kenti ve Tanah Laut bölgesinde 27 bin 111 ev sular altında kaldı.
Bölge genelinde evleri selden etkilenen yaklaşık 90 bin kişinin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiğini aktaran yetkililer, sel nedeniyle 112 bin 709 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
Yetkililer, ayrıca su baskınlarında şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
Öte yandan Batı Cava eyaletindeki Cihanjuang köyünde 9 Ocak'ta 4 farklı noktada meydana gelen heyelanlarda 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla can kaybının 32’ye yükseldiği açıklandı.

banner341
Kayıp olan 8 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

 

banner360
Son Güncelleme: 18.01.2021 11:16
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Sel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1080 doz Pfizer aşısı Metehan sınır kapısından teslim alındı
1080 doz Pfizer aşısı Metehan sınır kapısından teslim alındı
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 81'e ulaştı
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 81'e ulaştı
Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak
Biden "Müslüman ülkelere vize yasağı"nı kaldıracak
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İsrail, Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi
İngiltere'de hastaneler alarmda
İngiltere'de hastaneler alarmda
Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 73’e çıktı
Endonezya’daki depremde ölenlerin sayısı 73’e çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 968 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 968 bini geçti
Endonezya'da Merapi Yanardağı son 6 saatte 36 kez lav püskürttü
Endonezya'da Merapi Yanardağı son 6 saatte 36 kez lav püskürttü
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
Endonezya'da selden yaklaşık 22 bin kişi etkilendi, 2 kişi öldü
Endonezya'da selden yaklaşık 22 bin kişi etkilendi, 2 kişi öldü

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim