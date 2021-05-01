En sıcak gezegen keşfedildi

Uzayın derinliklerinde yapılan araştırmalar insanlığı şaşırtmaya devam ediyor.

Avustralya'da görev yapan astrofizikçiler Dünya'da 490 ışık yılı uzaklıkta yeni bir gezegen keşfetti.

TOI-1431b olarak sınıflandırılan MASCARA-5b adındaki gezegenin en büyük özelliği ise yüzeyinin oldukça sıcak olması.

Toplanan veriler incelendiğinde MASCARA-5b'nin yüzey sıcaklığının gündüz 2 bin 700 santigrat dereceye ulaştığı tespit edildi. Gezegen geceleri ise 2400 dereceye düşüyor.

Dünyadaki en yüksek sıcaklık rekoruna ilişkin tartışmalar bulunsa da ölçümler 55 santigrat derece civarında seyrediyor. Yani MASCARA-5b, Dünya'da kaydedilen en yüksek sıcaklıktan 2 bin 650 derece sıcak. Güneş Sistemi'ndeki en sıcak gezegen olan Venüs'te bile gündüz sıcaklığı 470 derece civarında.

Bu sıcaklıkta titenyum ve platinyum dahil olmak üzere metallerin çoğu erime derecesini aştı için sıvı halde bulunuyor. Araştırmacılar yeni buldukları gezegeni cehenneme benzetti.

MASCARA-5b'ın yörüngesinde döndüğü yıldıza oldukça yakın olduğu belirtildi. Ancak ilginç bir şekilde MASCARA-5b'in yörüngesi etrafındaki