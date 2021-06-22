banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırıntılarla değil hakkımız olanla yaşayacağız beyler!
Kırıntılarla değil hakkımız olanla yaşayacağız...
Akıncı’nın yaptığı hatayı CTP yapmamalı
Akıncı’nın yaptığı hatayı CTP yapmamalı
Milletin vekili olduğunuzu unutuyor musunuz?
Milletin vekili olduğunuzu unutuyor musunuz?
22 Haziran 2021 Salı gündemi
22 Haziran 2021 Salı gündemi
banner376

Dünyanın koronavirüs mücadelesi sürüyor

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 179 milyon 548 bini, can kaybı 3 milyon 889 bini aştı. Türkiye, KKTC'nin koronavirüsle mücadelesine destek olmayı sürdürüyor. 50 bin doz Sinovac aşısı daha KKTC'ye ulaştırıldı.

22 Haziran 2021 Salı 09:19
Dünyanın koronavirüs mücadelesi sürüyor
banner337

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) salgınla mücadelesine destek olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, 50 bin doz Sinovac aşısı daha ülkeye ulaştırıldı.

Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Ercan Havalimanı'na indi. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Böylece Türkiye'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 290 bin doza ulaştı.

ABD'de "Delta" mutasyonu alarmı

ABD'de "Delta" varyantı endişesi hakim. Vakaların yüzde 10'unda bu varyant görüldü.

ABD Başkanı Joe Biden, aşılama hızının düşük olduğu yerlerde "Delta" varyantı nedeniyle can kaybının artabileceğini söyledi.

İngiltere'de gazetecilere "savunma" eğitimi

banner341
İngiltere'de aşı ve karantina karşıtları, gazetecileri hedef alıyor. Kişisel bilgilerinin ve adreslerinin mesajlaşma uygulaması üzerinden paylaşıldığı gazetecilere ölüm tehditleri gönderiliyor.

Kamu yayın kuruluşu BBC, artan tehditler nedeniyle çalışanlarına "kişisel saldırıya" nasıl tepki verileceğine dair eğitimler vermeye başladı.

"Avrupa Futbol Şampiyonası finali Roma'da oynansın"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin Londra yerine Roma'da oynanmasını tercih ettiğini söyledi.

Berlin'de, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Draghi, buna gerekçe olarak İngiltere'de "Delta" varyantı nedeniyle artan vakaları gösterdi.

"Seçimini yap aşı ya da hapis"

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, aşı olmayı reddedenleri hapse attırmakla tehdit etti. Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Sen seç... Aşı ya da seni hapse attırırım" ifadesini kullandı. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada 2 doz aşı olanları karantinasız kabul ediyor
Kanada 2 doz aşı olanları karantinasız kabul ediyor
Küba üretimi covid-19 aşısı yüzde 92,28 etkili
Küba üretimi covid-19 aşısı yüzde 92,28 etkili
Dünya genelinde 2 milyar 500 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 2 milyar 500 milyon dozdan fazla covid-19 aşısı yapıldı
Abd'den Çin'e, uluslararası alanda tecrit uyarısı
Abd'den Çin'e, uluslararası alanda tecrit uyarısı
Pentagon'da Türkiye'ye Afganistan'da verilecek desteğin detayları görüşüldü
Pentagon'da Türkiye'ye Afganistan'da verilecek desteğin detayları görüşüldü
Guterres'ten İran Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, “işbirliğini sürdürme“ mesajı
Guterres'ten İran Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, “işbirliğini sürdürme“ mesajı
İtalya'da günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü
İtalya'da günlük vaka sayıları 1000'in altına düştü
Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi
Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turunda Macron'un partisi başarı gösteremedi
Arjantin'de koronavirüs bağlantılı ilk Kara Mantar vakası!
Arjantin'de koronavirüs bağlantılı ilk Kara Mantar vakası!
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim