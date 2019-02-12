Dünyanın en iyi 50 kayak istasyonu açıklandı: 42'si Avrupa'da

Dünyanın en iyi 50 kayak istasyonu açıklandı. Londra merkezli emlak şirketi Savills'in her yıl yayınladığı endekse göre dünyanın en iyi 50 istasyonundan 42'si Avrupa'da. Listede ABD'den 3, Kanada ve Japonya'dan 2, Şili'den ise bir istasyon yer alıyor.
Kar kalınlığı, güvenlik, sezon uzunluğu, rakım ve hava sıcaklığından oluşan beş kritere göre hazırlanan listede Türkiye'den kayak merkezi bulunmuyor.
Listenin zirvesi İsviçre Alplerinden Zermatt ve Saas-Fee'ye ait. Fransa-İsviçre-İtalya-Avusturya hattında uzanan Alp Dağları, Savills endeksinde yer alan 42 istasyonun 38'ine ev sahipliği yapıyor.
Kayakçıların bir numaralı adresi Alpler
Dünyadaki kayak merkezlerinin üçte birinden fazlasını sahip olan Alpler, her yıl kayak tutkunlarının yaklaşık yarısını ağırlıyor.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB)2017 tarihli raporuna göre Türkiye'deki Turizm Bakanlığı belgeli 28 kayak merkezinin toplam yatak kapasitesi 10 binin altında. Fransa ve Avusturya'da bulunan aynı sayıda kayak merkezinin ağırladığı kayakçı sayısı ise yıllık 1 milyonun üzerinde.
Dünyanın en iyi kayak merkezlerine 'en uygun bütçe' kriteriyle bakıldığında Fransa, Avusturya ve İsviçre'nin önüne geçiyor.
İşte Fransa'nın en iyi 10 kayak merkezi
10. Méribel
Méribel
Dünya sıralaması: 49
Rakım: 1 100m-2 952m
Pist uzunluğu: 150 km
9. Morzine
Morzine
Dünya sıralaması: 47
Rakım: 1 000m-2 466m
Pist uzunluğu: 107 km
8. Courchevel
Courchevel
Dünya sıralaması: 46
Rakım: 1 100m-2 738m
Pist uzunluğu: 150 km
7. Megève
Megève
Dünya sıralaması: 45
Rakım: 1 100m-2 952m
Pist uzunluğu: 400 km (Les Contamines-Montjoie ve Saint-Gervais bölgeleri dahil)
6. Flaine
Flaine
Dünya sıralaması: 41
Rakım: 1 600m-2 500m
Pist uzunluğu: 146 km
5. Chamonix
Chamonix
Dünya sıralaması: 27
Rakım: 1 042m-3 275m
Pist uzunluğu: 119 km
4. La Plagne
La Plagne
Dünya sıralaması: 24
Rakım: 1 250m-3 250m
Pist uzunluğu: 225 km
3. Val d'Isère
Val d'Isère
Dünya sıralaması: 23
Rakım: 1 850m-3 456m
Pist uzunluğu: 152 km
2. Tignes
Tignes
Dünya sıralaması: 19
Rakım: 1 550m-3 450m
Pist uzunluğu: 119 km
1. Avoriaz
Avoriaz
Dünya sıralaması: 17
Rakım: 1 800m-2 460m
Pist uzunluğu: 75,5 km