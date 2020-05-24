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Dünyada Ramazan bayramı kovid-19 gölgesinde kutlanıyor

Dünya genelinde Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.

24 Mayıs 2020 Pazar 10:55
Dünyada Ramazan bayramı kovid-19 gölgesinde kutlanıyor
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Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da, Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında, başlıca vakaların yoğun olduğu bölgelerde bayram namazını çoğunlukla evde kıldı.

Merkezi hükümetin ülke geneli için bayram namazını ''evde kıl'' çağrısına rağmen vakaların az olduğu 
bölge idareleri mesafe ve maske gibi çeşitli önlemlerle cami ve açık alanlarda cemaatle bayram namazı kılınmasına izin verdi.

Resmi bayramlaşma programlarının iptal edildiği ülkede yetkililer, halktan bayram süresince, aile, akraba, komşu ve arkadaş ziyaretinin yanı sıra sarılma ve tokalaşma gibi yakın temastan da kaçınılmasını istedi.

Öte yandan dini kurumlar, bayram öncesi, bayram namazının evde cemaatle veya münferit olarak nasıl kılınacağına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Endonezya’da bugüne kadar 21 bin 745 kişi Kovid-19'a yakalanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1351'e ulaştı, 5 bin 249 kişi iyileşti.

Malezyalı Müslümanlardan bazıları bayram namazını evde aileleriyle birlikte kılarken, ülke genelindeki camilerde bayram namazı, cami görevlileri ve sınırlı sayıda cemaatle eda edildi.

Başkent Kuala Lumpur'daki Al Ghufran Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve önceden davet edilen 30 kişilik cemaatle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.

Cami girişlerinde maske ve el dezenfektanları bulunurken, giriş yapanların ateşi ölçüldü.

Namazın ardından cemaat, tokalaşmadan bayramlaşarak evlerine döndü.

Malezya'da eyalet yönetimlerinin aldığı karar uyarınca 15 Mayıs'tan itibaren camiler, cuma namazları için sınırlı cemaat katılımı şartıyla yeniden açılmıştı.

Hükümetin Kovid-19 salgınına karşı 18 Mart'ta ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülke genelindeki camiler ibadete kapatılmıştı.

PAKİSTAN

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir camilere gidemeyen halk, bayram namazı için ülkenin sembollerinden başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'ne akın etti.

Hükümetin aldığı karar nedeniyle bayram namazı yalnızca yarım saat sürerken, toplu bayramlaşmanın yasak olduğu camide saflara sosyal mesafe kuralı gözetilerek duruldu. 

Maskesiz girişin yasak olduğu caminin dışında seyyar satıcılar maske satarken, namaz sonrası alınan yasak kararının aksine bayramlaşma gerçekleşti. 

Ülkede mart ayında getirilen cemaatle namaz kılma yasağı iki hafta önce kaldırılmış, camilere ateşi yüksek olanlar, maskesiz kişiler ve 65 yaş üstünün alınmaması kararlaştırılmıştı.

Camilerdeki halıların kaldırılması ve sosyal mesafe kurallarına uyularak saf oluşturulması kararı da alınırken bayram namazının yalnızca yarım saat sürmesi gerektiği vurgulanmıştı.

AFGANİSTAN

Afganistan'da halk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram namazını kılmak için camileri doldurdu. 

Kovid-19 vaka sayısının gün geçtikçe arttığı ülkede Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil olmak üzere, pek çok bölgede camilere akın etti.

Halk, kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentindeki Ravza-i Şerif Camisi'nde bayram namazını kıldı.

Her sene geleneksel olarak bayram namazına katılarak halka hitap eden yerel yöneticiler ise Kovid-19 nedeniyle bayram namazına iştirak etmedi.

Yüzlerce kişinin katıldığı namazdan sonra okunan hutbede birlik ve beraberliğin yanı sıra ülkede barışın önemi vurgulandı.

Ayrıca Kovid-19 salgınının insanlığın üzerinde hızlı bir şekilde etkisini kaybetmesi için dua edildi. 

Sıkı güvenlik önlemleri altında kılınan bayram namazı sonrası halk, Kovid-19 salgını nedeniyle geleneksel hale gelen ve yıllardır devam eden bayramlaşma törenine katılmadı.


 

Son Güncelleme: 24.05.2020 11:55
Anahtar Kelimeler:
Dünyada Ramazan Bayramı
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