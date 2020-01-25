'Dünya Sandviçi' yaptılar

Birbirini hiç tanımayan ve aralarında 12 bin 724 kilometre mesafe olan iki adam, daha önce de pek çok kez denenen ‘Dünya Sandviçi’ fikri için ‘suç ortaklığı’ yaptı.

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Etienne Naude, ‘Dünya’nın diğer tarafına tünel’ olarak adlandırılan kesin karşıt noktayı bulmak için enlem ve böylem hesaplamaları yaptı. Bu noktanın İspanya’nın güneyine denk geldiğini saptayınca, sandviç fikrini hayata geçirmek için bir ortak aramaya başladı.

'Ayarlanacak çok şey vardı: Ekmeğin cinsi, zaman...'

Online mesaj sitesi Reddit’e bir ilan bile veren Naude, sonunda bu noktaya çok yakın bir bölgede yaşayan 34 yaşındaki Angel Sierra ile bağlantıya geçti. İki adam, planı hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Naude, “Aramızda 12 saat fark olduğu için organize etmek bir hayli zordu. Ayrıca ayarlanacak çok fazla şey vardı: Ekmeğin cinsi, zaman, tam ve kesin nokta vesaire” dedi. Ayrıca iki noktanın da ulaşılabilir olması; su altında veya otoyolda olmaması gibi etmenler de göz önünde bulunduruldu.

Uzun süren ayarlamalardan sonra Naude birkaç yüz metre ilerisindeki Bucklands Plajı’nda, Sierra ise 11 kilometre mesafedeki bir noktada ekmeklerini toprakla buluşturdu. İki adam yarattıkları ‘Dünya Sandviçi’nin fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

Bu fikri hayata geçirmeyi uzun zamandır hayal ettiğini söyleyen Etienne Naude, “Dünyanın tamamen zıt noktalarında el ele verebilmek ve bunu başarabilmek inanılmaz” ifadelerini kullandı.

Naude ile işbirliği yapan Angel Sierra ise, “Onun mesajına yanıt verdim çünkü gezegenin iki ucundaki insanın birlikte çalışabileceğini göstermeye yardımcı olacağını düşündüm. Kendimden daha büyük bir şey yaptığımı düşündüm. ‘Dünya Sandviçi’ diye bir şey olduğunu bile bilmiyordum” dedi.

‘Dünya Sandviçi’ fikri ilk olarak ABD’li performans sanatçısı Ze Frank tarafından 2006 yılında ortaya atılmıştı. Frank da bunun için ideal noktaların İspanya ve Yeni Zelanda olduğunu söylemişti.