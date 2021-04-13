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Dünya Sağlık Örgütü, pazarlarda vahşi hayvan satışının durdurulması çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgın hastalıklara karşı acil durum tedbiri olarak tüm dünyada vahşi hayvanların gıda pazarlarında satışının durdurulması çağrısında bulundu.

13 Nisan 2021 Salı 18:15
Dünya Sağlık Örgütü, pazarlarda vahşi hayvan satışının durdurulması çağrısı yaptı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgın hastalıklara karşı acil durum tedbiri olarak tüm dünyada vahşi hayvanların gıda pazarlarında satışının durdurulması çağrısında bulundu.

Doğal ortamlarında avlanıp gıda pazarlarında satılan vahşi hayvanların bulaşıcı hastalıkların en önemli kaynağı olduğuna dikkati çeken Örgüt, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile bu konuda yeni bir kılavuz hazırladı.

"Memeli Türdeki Vahşi Hayvanların Geleneksel Gıda Pazarlarında Satılmasıyla İlişkili Halk Sağlığı Risklerini Azaltmak" başlıklı kılavuzda, "gıda ya da damızlık için kullanılmak üzere canlı yakalanan memeli türdeki vahşi hayvanların ticaretinin durdurulması", "gıda pazarlarının vahşi hayvan satılan bölümlerinin kapatılması" önerilerin "acil durum tedbiri" olarak uygulanması tavsiye edildi.

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DSÖ'den yapılan açıklamada, insanlardaki yaygın bulaşıcı hastalıkların yüzde 70'inin vahşi hayvanlardaki virüslerden kaynaklandığına dikkati çekilerek "Hastalık taşıyan hayvanların beden sıvılarıyla doğrudan temas edenlerde bulaşma riski olduğu gibi ve bu hayvanların tutulduğu pazarlar, kafesler ve yüzeylerdeki virüsler de enfeksiyona yol açabilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Geleneksel pazarların büyük nüfus gruplarına gıda ve geçim sağladığına işaret edilen açıklamada, "Bu hayvanların satışının yasaklanması hem orada çalışan hem de oradan alışveriş yapan insanların sağlığını koruyacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Halen tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ilk kez Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde vahşi hayvanların da satıldığı bir gıda ürünleri pazarını ziyaret eden kişiler arasında görülmüştü.

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Son Güncelleme: 13.04.2021 18:36
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