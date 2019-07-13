Dünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek

İnsanlığın yaşamını sürdürmekte olduğu dünya hakkında bir çok farklı bilgi duyduk. Peki ya canlıların ortak yaşamı olan ve insanoğlunu güzellikleri, farklılıkları ve esrarengiz yapıları ile büyülemeyi başarmış dünya hakkında neler biliyorsunuz?

Elbette ki hepimizin bildiği bir çok şey var. Ancak tüm hayatınız boyunca ayaklarınızın altında yer alandünya hakkında gerçekleri biliyor musunuz? Muhtemelen beyninizde dolaşan sayısızilginç gerçek yer alıyor. Yeryüzünde yaşamın olduğu tek gezegen olarak bilinen dünyamız hakkında her geçen gün yapılan araştırmalar farklı bulguları ortaya çıkartmaktadır.

İşte bu yazımızda dünya hakkında belki de hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek;

Dünyadaki Bir Yıl 365 Gün Değildir

Gerçek, dünyanın bir yılının 365.2564 gün olduğunu göstermektedir. Bu zaman diliminden arta kalan 2564’lük gün, dört yılda bir Şubat ayına eklenerek giderilmektedir. Yani artık gün olarak adlandırılan bu süreç 2012, 2016, 2020 vb. tarihlerde Şubat ayının 29 çekmesinin nedenidir.

Dünya Tam Olarak Yuvarlak Değildir

Yüzyıllardır bilinen dünyanın tam olarak yuvarlak olduğu gerçeğidir. Ancak gelişen teknoloji ile beraberinde yapılan çalışmalar, dünyanın tam da yuvarlak olmadığını söylemektedir. Peki ya nasıl? Astronomi ve uzay yolculukları ile beraberinde bilim adamlarının gerçekleştirmekte olduğu çalışmalarda dünyanın düzleştirilmiş bir küre şeklinde olduğunu söylemektedir. Yapılan araştırmalarda dünyanın %70’inin sular ile kaplı olması ve ortalama okyanus derinliğinin 4 km olduğu saptanmıştır. Çukurların en derini ise 11 km derinliğe ulaşan Mariana Çukuru’dur. Gözlerinizi kapatıp dünya üzerinde ki okyanusları boşaltarak yeniden hayal edin.

Yüzyıllardır dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünün 24 saatlik süre zarfında gerçekleşti bilinmektedir. Ancak dünya, ekseni etrafında bir tam dönüşü 23 saat, 56 dakika ve 4 saniyede gerçekleştirmektedir. Bu durum gökbilimciler tarafından “Yıldız Günü” olarak adlandırılmaktadır. Arada meydana gelen 4 dakikalık zaman kaybı kafanızı karıştırabilir. Ancak güneş, her gün yıldızlara oranla 1 derecelik hareket göstermesinden dolayı bu fark eşitlenmektedir.

Dünyanın %70’i Su İle Kaplıdır

“Mavi Gezegen” olarak da anılan dünyanın %70’i sular ile kaplıdır. Astronotlar ilk kez uzaya gittiklerinde, dünyayı bu şekilde adlandırmışlardır. Okyanuslar dışında kalan %30’luk kısım ise deniz seviyesinin üzerinde bulunan toprak parçalarıdır.

Dünya Atmosferi 10.000 Km Uzaklığa Dayanmaktadır

Dünya atmosferi yeryüzünden 50 km boyunca daha kalın olsa da, 10.000 km’ye kadar uzanmaktadır. Troposfer, Stratosfer, Mezosfer, Atmosfer ve Exosfer olarak bilinen beş ana katman içerisinde, en dış katman Exosfer olarak bilinmektedir. Bu katman atmosferin olmadığı uzay boşluğu ile birleşmektedir.

Dünya Levhalar Üzerine Kurulu Tek Gezegendir

Güneş sisteminde yer alan ve levhalara kurulu tek gezegen dünyadır. Dünyanın dış kabuğu teknotik plakalar ile ayrılmaktadır. Bu durum dünyanın magma üzerinde yüzdüğünü göstermektedir. İki plakanın birbiri ile çarpışması durumunda yalnızca deprem, volkanik püskürmeler, dağ ve ova oluşumu meydana gelmez, karbon dengesini de etkilemektedir.