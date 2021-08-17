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Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor

İşte vakalarda ve aşılamada son durum..

17 Ağustos 2021 Salı 09:00
Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı miktarı, 4 milyar 700 milyon dozu geçti.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 208 milyon 289 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 379 bine, iyileşenlerin sayısı 186 milyon 831 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 37 milyon 469 bini, Hindistan'da 32 milyon 249 bini, Brezilya'da 20 milyon 364 bini ve Rusya'da 6 milyon 621 bini geçti.

Almanya’da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu’ndan (WSF) yapılan açıklamada, salgın nedeniyle zor durumda kalan Lufthansa’ya bir kurtarma paketi hazırlayarak yüzde 20 hisse alan WSF'nin bu hisselerin en fazla yüzde 5'ini satacağı belirtildi.

Vaka sayılarının son günlerde bini aştığı Sırbistan'da, vatandaşların yarından itibaren aşının üçüncü dozunu da yaptırabileceği bildirildi.

İran'da salgınla mücadele kapsamında 16-21 Ağustos'ta geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında devlet daireleri, bankalar, alışveriş merkezleri ve zorunlu olmayan tüm iş yerlerinin kapalı olacağı duyuruldu.

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İsrail'de haziranda 200'e kadar düşen aktif vaka sayısının, Delta varyantının etkisiyle 2 ayda 50 bini aştığı bildirildi.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 620 yeni vakanın tespit edilmesiyle son 4 ayın en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

Batı Afrika'nın en etkili dini hareketlerinden Ticani tarikatının tavsiyesiyle, Senegal'in iç kesimlerindeki Kaolack bölgesinde "Kur'an Öğretmenleri Dayanışma Derneği" mensupları bir araya gelerek, salgının bitmesi için 313 hatim indirip dualar etti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, salgının ülke kültürünü değiştirdiğini ifade ederek; maske kullanımı, tokalaşma ve kalabalıktan kaçınmanın salgın öncesi toplum tarafından "tabu" olarak görüldüğünü, evden çalışma, uzaktan eğitim, çevrim içi toplantı ve mahkemelerin "daha önce uygulamaktan çekinilen" yeni alışkanlıklar haline geldiğini söyledi.

Avustralya'da bu yıl günlük vaka sayısı ilk kez 520’ye çıktı. Delta varyantına karşı tam kapanmanın 19 Ağustos’a kadar yürüklükte olduğu Victoria eyaletinin başkenti Melbourne’da 22 yeni vakanın kaydedilmesinin ardından yasakların 2 Eylül’e kadar uzatılacağı açıklandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın salgın nedeniyle seyircisiz düzenleneceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 17.08.2021 09:10
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