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Dünya genelinde salgında son 24 saat

Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 860 milyon dozu geçti.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:50
Dünya genelinde salgında son 24 saat

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 194 milyon 669 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 172 bine, iyileşenlerin sayısı 176 milyon 662 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 185 bini, Hindistan'da 31 milyon 396 bini, Brezilya'da 19 milyon 670 bini ve Rusya'da 6 milyon 126 bini geçti.

Fransa'da Senato, tartışmalı yasa tasarısını değişikliklerle kabul etti

Fransa'da, Covid-19 aşısının bazı meslekler için zorunlu hale getirilmesine ve Covid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu. Fransa'da parlamentonun Senato kanadı da Covid-19 ile mücadele yasa tasarısını değişikliklerle onayladı.

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Kolombiya'da ilk kez bir kişide Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Covid-19 ile mücadele amacıyla ilk defa Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşı aldığı bildirildi.

Ürdün Sağlık Bakanı Firas el-Hevari, başkent Amman'da, Covid-19 hastalarına tahsis edilen Gardens Hastanesinde iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, günlük vaka artışlarının eylül ortalarında 24 binleri bulabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Covid19 Genel Durum
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