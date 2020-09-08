banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.703
DOLAR
7.4496
STERLİN
9.8078
EURO
8.7939
Dua etsinler de seçime katılım %50’nin altında kalmasın
Dua etsinler de seçime katılım...
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Kapanınca kurtulacak mıyız?
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Tatar evini pandemi hastanesi yapsın
Krizi yönetemiyoruz!
Krizi yönetemiyoruz!
banner364

Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 492 Bini Geçti

VİRÜS NEDENİYLE 896 BİN 926 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

08 Eylül 2020 Salı 10:01
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 27 Milyon 492 Bini Geçti
banner337
banner351

VİRÜS NEDENİYLE 896 BİN 926 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
 Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 27 milyon 492 bini aştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 896 bin 926 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 27 milyon 492 bin 982'ye çıkarken, virüs saptanan 19 milyon 592 bin 280 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 7 milyon 3 bin 776 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 485 bin 575 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 193 bin 534 kişi yaşamını yitirdi.

banner341
VAKA SAYISI 250 BİNİ AŞAN ÜLKELER
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (4 milyon 280 bin 422), Brezilya (4 milyon 147 bin 794), Rusya (1 milyon 30 bin 690), Peru (691 bin 575), Kolombiya (671 bin 848), Güney Afrika (639 bin 362), Meksika (637 bin 509), İspanya (525 bin 549), Arjantin (488 bin 7), Şili (424 bin 274), İran (388 bin 810), İngiltere (350 bin 100), Fransa (328 bin 980), Bangladeş (327 bin 359), Suudi Arabistan (321 bin 456), Pakistan (299 bin 233), Türkiye (281 bin 509), İtalya (278 bin 784), Irak (264 bin 684) ve Almanya (253 bin 625)."
ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (127 bin 1), Hindistan (72 bin 816), Meksika (67 bin 781), İngiltere (41 bin 554), İtalya (35 bin 553), Fransa (30 bin 726), Peru (29 bin 976), İspanya (29 bin 516), İran (22 bin 410), Kolombiya (21 bin 615), Rusya (17 bin 871), Güney Afrika (15 bin 4), Şili (11 bin 652), Ekvador (10 bin 576) ve Arjantin (10 bin 129)."
 

banner360
Son Güncelleme: 08.09.2020 10:23
Anahtar Kelimeler:
DünyaVaka SayısıKovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 Kişi Öldü
Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Hindistan'da 1133, Brezilya'da 310, Meksika'da 223 Kişi Öldü
Sağlık Bakanı PİLLİ, Pandemi Hastanesi Şantiyesindeki İş Kazasıyla İlgili Açıklama Yaptı
Sağlık Bakanı PİLLİ, Pandemi Hastanesi Şantiyesindeki İş Kazasıyla İlgili Açıklama Yaptı
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Avrasya Ülkelerinde Kovid-19'a İlişkin Gelişmeler
Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi
Kovid-19 Sonrası ABD'den Kanada'ya Geçmeye Çalışan 18 Binden Fazla Kişi Geri Çevrildi
Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı
Nijerya'da 47 Çocuk Tutsak Evinden Kurtarıldı
Avustralya'da Kovid-19'dan Can Kaybı 770'e Çıktı
Avustralya'da Kovid-19'dan Can Kaybı 770'e Çıktı
Endonezya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem
Japonya'dan “Olimpiyatlar Her Şart Altında Yapılmalı“ Vurgusu
Japonya'dan “Olimpiyatlar Her Şart Altında Yapılmalı“ Vurgusu
Fas Ve Lübnan'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Arttı
Fas Ve Lübnan'da Kovid-19 Kaynaklı Ölümler Arttı
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 312 Bine Yükseldi
Afrika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyon 312 Bine Yükseldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim