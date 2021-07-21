Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 175 Milyonu Geçti

Ankara, 21 Temmuz 21 : Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 175 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 175 milyon 57 bin 808'i iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 30 milyon 390 bin 687, ABD'de 29 milyon 435 bin 171 ve Brezilya'da 18 milyon 124 bin 621 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 395 bin 300 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 13 milyon 200 bin 686 kişinin Kovid-19 tedavisi görüyor.

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 5 milyon 663 bin 776'ya, Rusya'da 5 milyon 404 bin 797'ye, Kolombiya'da 4 milyon 422 bin 866'ya, Arjantin'de 4 milyon 420 bin 995'e, İngiltere'de 4 milyon 411 bin 839'a, İtalya'da 4 milyon 115 bin 889'a, İspanya'da 3 milyon 676 bin 323'e, Almanya'da 3 milyon 642 bine, İran'da 3 milyon 185 bin 946'ya, Polonya'da 2 milyon 653 bin 34'e, Endonezya'da 2 milyon 356 bin 553'e, Ukrayna'da 2 milyon 182 bin 502'ye, Meksika'da 2 milyon 104 bin 298'e, Güney Afrika'da 2 milyon 85 bin 119'a ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 192 milyon 395 bin 192'yi bulurken, virüs nedeniyle 4 milyon 136 bin 698 kişi hayatını kaybetti.

(AA/ÖZ/HA)