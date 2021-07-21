banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
Büyük çıkar çatışması
Büyük çıkar çatışması
Kızımın kedisi öldü…
Kızımın kedisi öldü…
banner376
Flaş Haber
100'ü yerel 118 pozitif vaka
Kapat

Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 175 Milyonu Geçti

Ankara, 21 Temmuz 21 : Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 175 milyonu aştı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 15:45
Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 175 Milyonu Geçti

Ankara, 21 Temmuz 21 : Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 175 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 175 milyon 57 bin 808'i iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 30 milyon 390 bin 687, ABD'de 29 milyon 435 bin 171 ve Brezilya'da 18 milyon 124 bin 621 kişi virüsü yenmeyi başardı.

banner341
Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 395 bin 300 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 13 milyon 200 bin 686 kişinin Kovid-19 tedavisi görüyor.

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 5 milyon 663 bin 776'ya, Rusya'da 5 milyon 404 bin 797'ye, Kolombiya'da 4 milyon 422 bin 866'ya, Arjantin'de 4 milyon 420 bin 995'e, İngiltere'de 4 milyon 411 bin 839'a, İtalya'da 4 milyon 115 bin 889'a, İspanya'da 3 milyon 676 bin 323'e, Almanya'da 3 milyon 642 bine, İran'da 3 milyon 185 bin 946'ya, Polonya'da 2 milyon 653 bin 34'e, Endonezya'da 2 milyon 356 bin 553'e, Ukrayna'da 2 milyon 182 bin 502'ye, Meksika'da 2 milyon 104 bin 298'e, Güney Afrika'da 2 milyon 85 bin 119'a ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak genel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 192 milyon 395 bin 192'yi bulurken, virüs nedeniyle 4 milyon 136 bin 698 kişi hayatını kaybetti.

(AA/ÖZ/HA)

banner360
Son Güncelleme: 21.07.2021 16:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’da Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelere Yaklaşık 400 Milyon Avro Acil Yardım Yapılacak
Almanya’da Sel Felaketinden Etkilenen Bölgelere Yaklaşık 400 Milyon Avro Acil Yardım Yapılacak
Bulgaristan'ın Yeni Parlamentosu İlk Oturumunu Yaptı
Bulgaristan'ın Yeni Parlamentosu İlk Oturumunu Yaptı
Haiti'nin Yeni Başbakanı Ariel Henry Göreve Başladı
Haiti'nin Yeni Başbakanı Ariel Henry Göreve Başladı
Fransa Sağlık Bakanı, Daha Önce Görülmemiş Artışla Bir Günde 18 Bin Yeni Kovid-19 Vakasının Kaydedildiğini Bildirdi
Fransa Sağlık Bakanı, Daha Önce Görülmemiş Artışla Bir Günde 18 Bin Yeni Kovid-19 Vakasının Kaydedildiğini Bildirdi
Dünya Genelinde 3 Milyar 690 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı
Dünya Genelinde 3 Milyar 690 Milyon Dozdan Fazla Kovid-19 Aşısı Yapıldı
Dünyanın En Zengin İnsanı Jeff Bezos Uzaya Seyahat Etti
Dünyanın En Zengin İnsanı Jeff Bezos Uzaya Seyahat Etti
Almanya'da Sellerde Ölenlerin Sayısı 171’e Yükseldi
Almanya'da Sellerde Ölenlerin Sayısı 171’e Yükseldi
Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara verecek
DSÖ: Tokyo'da sıfır koronavirüs riski mümkün değil
DSÖ: Tokyo'da sıfır koronavirüs riski mümkün değil
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim