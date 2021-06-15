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Dünya genelinde koronavirüs vakaları art arda 7 haftadır düşüşte

Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde koronavirüs vakalarının 7 haftadır düşüşte olduğunu bunun salgın sürecinde şimdiye kadarki en uzun haftalık düşüş serisi olduğunu duyurdu.

15 Haziran 2021 Salı 08:30
Dünya genelinde koronavirüs vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 2022'de Almanya'da yapılacak G7 zirvesine kadar hedeflerinin dünya nüfusunun en az yüzde 70'inin aşılanması olduğunu söyleyerek "Bunu başarmak için 11 milyar doza ihtiyacımız var" dedi.

Koronavirüs salgınındaki güncel durumu değerlendiren Ghebreyesus, örgüte bildirilen vakalarının üst üste 7 haftadır düştüğünü bunun salgın sürecinde şimdiye kadarki en uzun haftalık düşüş serisi olduğunu vurguladı.

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Vaka sayıları en düşük seviyede olsa da ölümler o kadar hızlı düşmüyor”

Ghebreyesus, "Haftalık vaka sayıları şubat ayından bu yana en düşük seviyede olsa da ölümler o kadar hızlı düşmüyor. Geçen hafta bildirilen ölüm sayısı bir önceki haftaya benzerdi. Her gün 10 binden fazla kişi ölüyor. Sadece bu basın toplantısı devam ederken 420'den fazla kişi ölecek" ifadelerini kullandı.

Küresel vaka sayılarındaki düşüşün pek çok ülkede vaka ve ölümlerdeki endişe edici artışı "maskelediğini" ifade eden Ghebreyesus, "Özellikle Afrika'daki keskin artış endişe verici durumda. Çünkü, burası aşı, test ve oksijene az erişimi olan bir bölge" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Vaka SayılarıKoronavirüs
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