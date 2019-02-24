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Dubai'de iş kurmak avantajlı mı?

Dubai'de iş kurmak avantajlı mı?

24 Şubat 2019 Pazar 09:51
Dubai'de iş kurmak avantajlı mı?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin hızla gelişen Dubai kenti, küresel iş dünyasının merkezlerinden biri haline geldi. Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan şehir, dünyanın dört bir yanındaki yöneticileri buluşturan zirve, konferans ve fuarlara ev sahipliği yapıyor. Bu toplantı ve anlaşmalarda bir araya gelen liderler, fikir alışverişi ve kartvizit değişimleri ile iş bağlantılarını genişletiyor.

Dubai'nin iş dünyasına destek veren öncü şehirlerden olmayı hedeflediğini söyleyen Dubai Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hamad Buamim, kentin stratejik konumuna vurgu yapıyor: "Eğer dünyaya bakacak olursanız New York, Paris ve Londra'dan sonra Singapur ve Hong Kong'a kadar arada bir boşluk var. İşte Dubai tam olarak bu boşluğu dolduruyor. Gelişmekte olan dünyanın ortasında, oldukça stratejik bir konuma sahip. Liderlerin ve hükümetin dinamik kalma, firmaları teşvik etme, ilerleme ve hizmet konusundaki tutumunun harika olduğunu söylemeliyim."

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki işletmelerin yüzde 95'ini, Dubai'nin ekonomisinin temeli olan KOBİ'ler oluşturuyor. Ancak buradaki uluslararası şirket ve markalar da büyümeye devam ediyor. İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin şirketinin müdürü Dan Balmer, "Burada şirket kurmak sağlam bir pazarlama stratejisine sahip olma ve hızlı cevap verebilme açısından çok önemli. Dubai, Orta Doğu'da iş, finans ve hatta medyanın başkenti." diyerek müşteriye yakın olmanın önemini vurguluyor.

Dubai ticaret, lojistik, turizm ve finans alanlarında dünyada ilk 5'te yer alıyor. İşletmeler için sürdürülebilir büyüme sunan kent, iş seyahati için de oldukça cazip bir destinasyon. Örneğin Estonya hükümetinin Bilgi Teknolojileri Sorumlusu Siim Sikkut, katıldıkları etkinliklerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve dünyadan pek çok insanla tanıştıklarını söylüyor: "Uluslararası iş açısından bakarsanız, burada anlamlı konuşmalar yapabileceğiniz, gerçekten iş yapabileceğiniz insanlarla tanışıyorsunuz."

Dubai, büyümek ve gelişmek isteyen işletmeler için küresel bir giriş kapısı niteliğinde. GE Healthcare Pazarlama Müdürü Mohie El Rafey, 19 senedir burada yaşadığını ve Dubai'nin iş kurma açısından bir örnek teşkil ettiğini ifade ediyor: "Küresel iş kurma anlamında, hem kişisel hem de kurumsal olarak nasıl iş yapabilirsiniz; Dubai bunu anlayabilmek için harika bir örnek. Son 19 yıldır Dubai'de yaşıyorum ve buradaki dönüşümü gördüm. Burada iş kurma konusunda bireylere ve işletmelere sağlanan kolaylıklara bizzat şahit oldum. Dubai merkezli bir şirket kurmanın bu sağlanan kolaylıklardan dolayı insanlara oldukça cazip geldiğini düşünüyorum."

El Rafey aynı zamanda Dubai'nin insanların iş bağlantıları kurmasına, deneyimlerini paylaşmasına, teknoloji ve yenilikleri sergilemesine fırsat tanıyan bir merkez haline geldiğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:
Dubai Iş
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