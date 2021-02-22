DSÖ Sözcüsü Jasarevic'den açıklama

Jasarevic, bilim insanlarından oluşan ekibin çalışmalarını ve araştırmalarına ait bulgulara ilişkin detayları paylaştı, şunları söyledi:

“Ekip, virüsün insanlara bulaşması konusunda 4 olası hipotez belirledi. Bunlardan ilki hayvandan (örneğin yarasa) insanlara doğrudan zoonotik yayılma; 2'ncisi, hayvan türleri aracılığıyla yani zoonotik rezervuar hayvanından başka bir hayvana ve buradan da insanlara; 3'üncüsü, besin zinciri yoluyla (örneğin, kendi doğal ortamlarında virüse ev sahipliği yapabilecek vahşi hayvanların donmuş eti yoluyla), 4'üncüsü ise laboratuvarla ilgili meydana gelen bir olay sonucunda.”

Jasarevic, 2'nci ihtimalin virüsün insanlığa bulaşmasındaki en yüksek ihtimal olduğunu belirtti ve bu konuda ileri çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Laboratuvar ziyaretleri: Sızıntı olasılığını gözden geçirdiler

DSÖ Sözcüsü Jasarevic, heyetin Wuhan’da bulunan laboratuvarı ziyaretine ilişkin detayları şu şekilde anlattı:

“Bir sızıntı olasılığını ve bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için önceki yıllarda uygulamaya konulan sağlık izleme ve güvenlik programlarını gözden geçirdiler. Ayrıca araştırma programlarını ve bulgularını tartıştılar.”

Heyetin raporu, yapılması gerekenleri özetleyecek

Jasarevic, ekibin şu ana kadar elde edilen bulgular üzerinden hareket ettiğini ve gelecekte daha fazla bulgu elde edebilmek için iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

“Bilimsel iş birliğinin bir parçası olarak, paralel analizler için veri kümelerinin paylaşılması gelenekseldir.” diyen Jasarevic, şunları kaydetti:

“Bu, bazı çalışmalar için yapıldı ve henüz mümkün olmayan diğer yönler için tartışılacak. Ekibin raporu, gerçekleştirilmesi gereken ileri çalışmaları ve analizleri özetleyecek. Ayrıca daha fazla verinin elde edilebilmesi adına gerekli çalışmaları belirleyecektir. DSÖ, salgının başlangıcından beri, kökenleri anlamanın mevcut eylemlere rehberlik etmek ve gelecekteki salgınları önlemek için önemli olduğunu söylemiştir.”

Jasarevic, ekibin tam raporunun gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.