banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özersay kimin yolunda?
Özersay kimin yolunda?
Ersan Saner nasıl bu kadar köşeye sıkıştı!
Ersan Saner nasıl bu kadar...
Pilli olayı buzdağının görünen tarafıdır
Pilli olayı buzdağının görünen tarafıdır
Uyanmalıyız artık!
Uyanmalıyız artık!
banner376

DSÖ Sözcüsü Jasarevic'den açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasarevic, Wuhan'a giden DSÖ heyetinin koronavirüsün insanlara bulaşmasında 4 ihtimal üzerinde durduğunu belirtti.

22 Şubat 2021 Pazartesi 08:45
DSÖ Sözcüsü Jasarevic'den açıklama
banner337
banner351

Jasarevic, bilim insanlarından oluşan ekibin çalışmalarını ve araştırmalarına ait bulgulara ilişkin detayları paylaştı, şunları söyledi:

“Ekip, virüsün insanlara bulaşması konusunda 4 olası hipotez belirledi. Bunlardan ilki hayvandan (örneğin yarasa) insanlara doğrudan zoonotik yayılma; 2'ncisi, hayvan türleri aracılığıyla yani zoonotik rezervuar hayvanından başka bir hayvana ve buradan da insanlara; 3'üncüsü, besin zinciri yoluyla (örneğin, kendi doğal ortamlarında virüse ev sahipliği yapabilecek vahşi hayvanların donmuş eti yoluyla), 4'üncüsü ise laboratuvarla ilgili meydana gelen bir olay sonucunda.”

Jasarevic, 2'nci ihtimalin virüsün insanlığa bulaşmasındaki en yüksek ihtimal olduğunu belirtti ve bu konuda ileri çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Laboratuvar ziyaretleri: Sızıntı olasılığını gözden geçirdiler

DSÖ Sözcüsü Jasarevic, heyetin Wuhan’da bulunan laboratuvarı ziyaretine ilişkin detayları şu şekilde anlattı:

banner341
“Bir sızıntı olasılığını ve bu tür olayların meydana gelmesini önlemek için önceki yıllarda uygulamaya konulan sağlık izleme ve güvenlik programlarını gözden geçirdiler. Ayrıca araştırma programlarını ve bulgularını tartıştılar.”

Heyetin raporu, yapılması gerekenleri özetleyecek

Jasarevic, ekibin şu ana kadar elde edilen bulgular üzerinden hareket ettiğini ve gelecekte daha fazla bulgu elde edebilmek için iş birliğinin sürdüğünü ifade etti.

Bilimsel iş birliğinin bir parçası olarak, paralel analizler için veri kümelerinin paylaşılması gelenekseldir.” diyen Jasarevic, şunları kaydetti:

Bu, bazı çalışmalar için yapıldı ve henüz mümkün olmayan diğer yönler için tartışılacak. Ekibin raporu, gerçekleştirilmesi gereken ileri çalışmaları ve analizleri özetleyecek. Ayrıca daha fazla verinin elde edilebilmesi adına gerekli çalışmaları belirleyecektir. DSÖ, salgının başlangıcından beri, kökenleri anlamanın mevcut eylemlere rehberlik etmek ve gelecekteki salgınları önlemek için önemli olduğunu söylemiştir.

Jasarevic, ekibin tam raporunun gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Tarık JasarevicDSÖKoronavirüsün Insanlara Bulaşmasında 4 Ihtimal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSÖ salgının biteceği tarihi açıkladı
DSÖ salgının biteceği tarihi açıkladı
Koronavirüs varyantları neler?
Koronavirüs varyantları neler?
Güney Kore'de 80'li yaşlardaki bir adam, annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı
Güney Kore'de 80'li yaşlardaki bir adam, annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı
Rus bilim insanları kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türünü tespit etti
Rus bilim insanları kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türünü tespit etti
Covid-19 aşılarının yüzde 45’i G-7 ülkeleri vatandaşlarına uygulandı
Covid-19 aşılarının yüzde 45’i G-7 ülkeleri vatandaşlarına uygulandı
İngiltere'de vaka artışı yavaşladı
İngiltere'de vaka artışı yavaşladı
Salgınla mücadelede işbirliğini artıracaklar
Salgınla mücadelede işbirliğini artıracaklar
Japonya'dan Covax'a 200 milyon dolar taahhüt
Japonya'dan Covax'a 200 milyon dolar taahhüt
Endonezya'da sel
Endonezya'da sel
3 ülkeye yaptırım kararı çıkabilir
3 ülkeye yaptırım kararı çıkabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim