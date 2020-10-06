DSÖ: "Koronavirüs dünya nüfusunun yüzde 10'una bulaştı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün bugüne kadar dünya nüfusunun yüzde 10'una bulaştığını tahmin ettiklerini açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada "Yüzde 90 hala risk altında" denildi.



Açıklamayı DSÖ Acil Programlar Direktörü Mike Ryan yaptı. Dünyada her 10 kişiden birinin virüse yakalanmış olabileceğini belirten Ryan, dünyanın büyük bir kısmının hala risk altında olduğuna dikkat çekti.

Ryan, “Bunun anlamı dünyanın büyük çoğunluğunun risk altında olduğudur. Pandeminin yayılmaya devam edeceğini biliyoruz, ancak şu anda bulaşmayı engelleyecek ve hayatları kurtaracak araçlara sahip olduğumuzu ve bunların emrimizde olduğunu da biliyoruz" dedi.



Resmi verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 35 milyonun üzerinde. Ancak uzmanlar, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.



DSÖ son tahmini bu sayının 800 milyona yakın olduğunu gösteriyor. Dünyada virüsten ölenlerin sayısıysa 1 milyonu aşmış durumda.