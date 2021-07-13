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DSÖ: İnsan geninde değişiklik çalışmaları kayıt altına alınmalı

Dünya Sağlık Örgütü, "insan genlerine müdahale" yapılmasına yönelik iki farklı rapor yayımladı. Raporda insan geninde değişiklik yapılmasını içeren çalışmaların kayıt altına alınması çağrısı yapıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 09:10
DSÖ: İnsan geninde değişiklik çalışmaları kayıt altına alınmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan ekip, insan genlerinde değişiklik içeren tüm çalışmaların bildirilmesi çağrısında bulundu.

Örgütün yayınladığı iki farklı raporda insan genlerinde oynama yapılmasının etik ve güvenli olmayan sonuçlarına dikkat çekildi.

Bu tür araştırmaların DSÖ'nün etik kurulundan geçmesi gerektiği ifade edildi. Ancak bazı bilim insanlarının bu kurala uymadığına değinildi.

Gen çalışmalarına teşvik

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DSÖ raporunda, hastalıkları önlemek için yapılan ve gelecek jenerasyonları etkilemeyen gen çalışmaları ise teşvik edildi.

Bu tür tedavilerden yoksul ülkelerin de faydalanması için, zengin ülkelere paylaşımcı olma çağrısı yapıldı.

Çinli bilim adamı hapse girmişti

2018'de Çinli bir bilim insanının gen değişikliği ile dünyaya gelen ikiz bebekleri duyurmasının ardından, DSÖ konuya ilişkin bir uzman grubu oluşturmuştu.

Çinli bilim insanı gen düzenlemesini bebeklerin HIV virüsüne yakalanmaması için yaptığını açıklamıştı. Ancak "yasa dışı tıbbi çalışma" yaptığı için hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖİnsan Geninde Değişiklik
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