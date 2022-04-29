banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Sucuoğlu’na büyük operasyon!
Sucuoğlu’na büyük operasyon!
UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin güven oylaması yarın yapılacak
Meclis olağanüstü toplanacak
Dörtyol bölgesinde sis
Dörtyol bölgesinde sis
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor
Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi...
banner404

DSÖ: “Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı.

29 Nisan 2022 Cuma 14:30
DSÖ: “Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok”

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, son haftalarda sayısı giderek artan nedeni belirsiz hepatit vakalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Virüsün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü aktaran Dr. Easterbrook, vakaların yüzde 50'sinin 3 ile 5 yaş arasında olduğunu belirtti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 26 Nisan'daki açıklamasında hepatit vakalarının 190'ı bulduğunu öne sürmüştü.

Easterbrook, şimdiye kadar 16 çocuğun karaciğer nakli ameliyatı geçirdiği ve can kaybı sayısının halen 1 olduğu bilgisini paylaştı.

ENFEKSİYONLAR ZEHİRLENME VEYA SEYAHAT KAYNAKLI DEĞİL

Şimdiye kadar incelenen vakaların hiçbirisinde alışılmış hepatit virüslerine rastlanmadığını yineleyen Easterbrook, "Herhangi bir zehir, gıda zehirlenmesi veya seyahat kaynaklı enfeksiyon da söz konusu değil." dedi.

Easterbrook, hepatit vakalarının Kovid-19 veya Kovid-19 aşılamalarıyla bağlantısı ihtimaline ilişkin ise "Virüs bulaşan çok az çocuğun Kovid-19 aşısı yaptırdığı biliniyor. Vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı yok." ifadesini kullandı.

banner341
İngiltere'nin 114 vakayla gizemli hepatitin en çok görüldüğü ülke olduğu bilgisini veren Easterbrook, İspanya'nın hepatit vakalarında İngiltere'yi takip ettiğini vurguladı.

Easterbrook, hepatit vakalarının görüldüğü ülkeler ve detaylı vaka sayılarının gün içinde DSÖ tarafından paylaşılacağını kaydetti.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam ECDC'ye göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken; yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

banner360
Son Güncelleme: 29.04.2022 14:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 102,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,75 dolar
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu
Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar
Rus askerleri 83 yaşındaki kadına tecavüz etti!
Rus askerleri 83 yaşındaki kadına tecavüz etti!
Uçakta panik anları!
Uçakta panik anları!
Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!
Röntgende görüldü...Yaşlı adamın makatına 2 kg'lik dambıl girdi!
2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı
2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı
Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
Bilim insanları bir kadının cilt hücrelerini 30 yıl gençleştirdi
Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!
Acil iniş yapan uçak ikiye bölündü!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim