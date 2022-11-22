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DSÖ, Gelecekte Salgınlara Neden Olabilecek Patojenlerin Listesini Belirleyecek

Dsö, Gelecekte Salgınlara Neden Olabilecek Patojenlerin Listesini Belirleyecek

22 Kasım 2022 Salı 09:00
DSÖ, Gelecekte Salgınlara Neden Olabilecek Patojenlerin Listesini Belirleyecek

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gelecekte salgınlara neden olabilecek öncelikli patojenlerin listesini belirlemek üzere bilimsel süreç başlatıyor.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öncelikli patojenlerin listesinin güncellenmesi sürecinin, özellikle aşılar, testler ve tedavilerde küresel yatırım ve ARGE çalışmalarına rehberlik etmesi hedefleniyor.

Çalışmalara ilişkin ilk toplantı 18 Kasım'da gerçekleştirilirken, DSÖ, 25'ten fazla virüs ailesi, bakteri ve "Hastalık X" hakkındaki bulguları ele alacak 300'den fazla bilim insanını bir araya getiriyor.

Hastalık X, ciddi bir uluslararası salgına neden olabilecek bilinmeyen bir patojeni belirtmek üzere listeye dahil edildi.

Uzmanlar, daha fazla araştırma ve yatırım gerektiren öncelikli patojenlerin listesi üzerine tavsiyede bulunacak.

DSÖ tarafından yürütülecek bilimsel süreç, bilimsel ve halk sağlığı kriterlerini içermesinin yanı sıra, sosyoekonomik etkiler, erişim ve hakkaniyet ile ilgili kriterleri kapsayacak.

Öncelikli patojenlerle ilgili ilk liste 2017'de yayımlanırken, son çalışma 2018'de gerçekleştirildi.

Güncel listede, Kovid-19, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ebola virüsü, Marburg virüsü hastalığı, Lassa ateşi, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), Rift Vadisi ateşi, Zika virüsü ve Hastalık X yer alıyor.

- Liste 2023'ün ilk çeyreğinde yayımlanacak

DSÖ Sağlık Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, karşı önlemlerin araştırılması ve geliştirilmesi için öncelikli patojenleri ve virüs ailelerini hedeflemenin, hızlı ve etkili bir salgın ve pandemi yanıtı için önemli olduğuna işaret etti.

Ryan, "Kovid-19 pandemisi öncesinde etkili ar-ge yatırımları olmasaydı, rekor bir sürede geliştirilen güvenli ve etkili aşılara erişmek mümkün olmazdı." ifadesini kullandı.

Revize edilen öncelikli patojenlerin listesinin 2023'ün ilk çeyreğinde yayımlanması öngörülüyor.

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Son Güncelleme: 22.11.2022 09:10
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