DSÖ'den Sinovac'a acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, aşının 18 yaş üstü kişilerde, ilk doz ile ikinci doz arasında 4-8 hafta olacak şekilde kullanılması tavsiye edildi. Eldeki verilere göre aşının ileri yaşlarda da etkili olduğu, bu nedenle Sinovac aşısında yaş açısından bir üst limit gerekmediği de vurgulandı.

Bir aşının DSÖ listesinde yer alması, ülkelerin ulusal ilaç düzenleyici kurumları nezdinde o aşının güvenli ve etkili olduğuna dair bir işaret anlamına geliyor. DSÖ onayı ile, Sinovac aşısının küresel aşı ittifakı COVAX üzerinden yoksul ülkelere dağıtılmasının da önü açıldı.

Sinovac, Sinopharm'ın ardından DSÖ onayı alan ikinci Çin menşeili aşı oldu.

DSÖ'nün Sinovac onayı ile kurumun bugüne kadar onay verdiği aşı sayısı 7 oldu.

DSÖ, ilk olarak 31 Aralık’ta Pfizer-BioNTech firmasının ürettiği Covid-19 aşısının acil kullanımına onay vermişti. Daha sonra ise Oxford-AstraZeneca, AstraZeneca’nın aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü (SII) tarafından üretilen aşı, Moderna ve Janssen firmalarının ürettiği aşılara acil kullanım onayı verilmişti.

Son olarak Endonezya'da 25 bin 374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiği araştırmada CoronaVac'ın can kaybını yüzde 100 önlediği, hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladığı açıklanmıştı.

Ayrıca, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının yüzde 94 oranında önlendiği belirtilmişti.