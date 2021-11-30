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DSÖ'den Omicron açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantının 'çok yüksek' bir küresel risk oluşturduğunu ve bazı bölgelerde ciddi sonuçlara yol açabileceğini açıkladı.

30 Kasım 2021 Salı 08:45
DSÖ'den Omicron açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın dört bir yanına yayılmaya başlayan Omicron varyantının 'çok yüksek' bir küresel risk oluşturduğunu ve bazı bölgelerde 'ciddi sonuçlara' yol açabileceğini açıkladı.

Ülkelere yeni varyanta karşı hazır olma tavsiyesi verildi.

Örgüt geçtiğimiz gün, yeni varyantın diğer varyantlara kıyasla daha şiddetli hastalığa neden olduğuna veya daha hızlı bulaştığına dair net bir kanıt olmadığını söylemişti.

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İlk olarak Güney Afrika`da tespit edilen bir koronavirüs varyantı, şimdi İsrail, Almanya, Belçika ve Kanada dahil olmak üzere diğer birçok ülkeye yayıldı. Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika`da bir dizi seyahat kısıtlaması yeniden başlatıldı.

Halk sağlığı uzmanları , Omicron adı verilen yeni varyantın, Delta varyantından daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa neden olma olasılığını artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor.

Yani varyantın kendisi, COVID-19 aşısı aldıktan sonra vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek birden fazla mutasyona sahip. Ancak aşılara karşı direnci henüz araştırılma aşamasında. 

Omicron varyantının 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğu; enfekte olanlardan bazılarının evde tedavi gördüğü biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖOmicron Varyantı
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