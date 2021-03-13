DSÖ'den aşılar hakkında açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü söyledi.

335 milyondan fazla aşılama

Dünya çapında 335 milyondan fazla koronavirüs aşısının uygulandığını belirten Ghebreyesus, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini, bununla beraber virüs nedeniyle en az 2,6 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Ghebreyesus, aşıların olabildiğince hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılması uzadıkça daha fazla insanın ölmeye devam edeceğini söyledi.

Johnson and Johnson'ın aşısına acil kullanım onayı

Johnson and Johnson'ın koronavirüs aşısına bugün acil kullanım için onay verdikleri bilgisini paylaşan Ghebreyesus, bu aşının DSÖ'nün onay verdiği 4'üncü aşı olduğunu kaydetti.

Ghebreyesus, acil kullanımına onay verdikleri aşıların, Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında kullanılacağını ifade etti.

DSÖ'nün aşı programı için 22,1 milyar dolar finansman açığı

Ghebreyesus, COVAX kapsamında 38 ülkeye 29 milyon doz aşı gönderdiklerini, küresel çapta uygulanan 335 milyon doz koronavirüs aşısının 144 ülkede yapıldığını, bunların yüzde 76'sının ise sadece 10 ülkede uygulandığına dikkati çekti.