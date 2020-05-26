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DSÖ Covid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımını askıya aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 hastalarında denenen "hidroksiklorokin" adlı ilacın kullanımını askıya aldı.

26 Mayıs 2020 Salı 09:00
DSÖ Covid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımını askıya aldı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

DSÖ'nün salgına karşı dünya çapında bir savaş verdiğini belirten Ghebreyesus, bu noktada araştırma ve geliştirme konusunda "agresif" çalıştığını söyledi.

Ghebreyesus, iki ay önce, dört ilaç ve ilaç kombinasyonunun Covid-19'a karşı etkinliğini değerlendirmek için "Dayanışma Denemesini" başlattıklarını anımsatarak, deneme kapsamında 35 ülkeden 400'den fazla hastanenin aktif olarak hasta kabul ettiğini aktardı.

Şimdiye kadar 17 ülkeden 3 bin 500 hastanın deneme için kayıt yaptırdığını belirten Ghebreyesus, "Cuma günü, Lancet (tıp dergisi), hidroksikolorokin ve klorakin ve bunların hastaneye yatırılan Covid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemleyen bir çalışma yayınladı. Yetkililer, ilacın tek başına veya makrolid ile kullanıldığında, daha yüksek bir ölüm oranı tahmin ettiklerini bildirdiler." diye konuştu.

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Ghebreyesus, cumartesi günü "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubunun" toplandığını ve Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü, diğer ilaçların denemelerinin ise devam ettiğini dile getirdi.

Trump, Hidroksiklorokin kullandığını belirtmişti

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, cuma günü yaptığı açıklamada, Brezilyalı makamların Covid-19 tedavisi için kullanılan hidroksiklorokinin geniş çaplı kullanımını onayladığını hatırlatmış, klinik çalışmaları sona ermemiş olan bu ilacın kullanımının risk taşıdığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüsten korunmak için kullanmaya başladığını açıkladığı ilacın kalp hastalığı riskini artırdığı bildirilmişti.

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada, sıtma ilacı hidroksiklorokinin tek başına veya antibiyotikle kullanımının Covid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.

Öte yandan, Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum." ifadesini kullanmış, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı. 

Anahtar Kelimeler:
DSÖCovid19 Ilacı
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