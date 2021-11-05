banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
2020-2021 Üretim Yılı Kuraklık Tazminatları ödendi
Kuraklık tazminatları ödendi
3 sendika bugün grevde
3 sendika bugün grevde
Kıbrıs Özel Temsilcisi nihayet atandı
Özel temsilci nihayet atandı
Sedat Peker bizimle kafa mı buluyor?
Sedat Peker bizimle kafa mı...
banner376

DSÖ: "Avrupa’da Şubat'a kadar yarım milyon insan daha koronavirüsten ölebilir"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da son dönemde Covid-19 vakalarındaki hızlı artışa dikkati çekerek, yaşlı kıtada ölüm sayısının şubat ayına kadar yarım milyon daha artabileceği uyarısında bulundu.

05 Kasım 2021 Cuma 10:15
DSÖ: "Avrupa’da Şubat'a kadar yarım milyon insan daha koronavirüsten ölebilir"

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa’da son haftalarda artan Covid-19 vakalarının “büyük endişe” kaynağı olduğunu duyurdu.

Avrupa bölgesinde 53 ülkede vaka sayılarının 78 milyonu bulduğunu hatırlatan Kluge, “Yapılan güvenilir bir projeksiyona göre, mevcut eğilim yarım milyon kişinin daha şubat ayına kadar Covid-19 yüzünden öleceği anlamına geliyor.” diyerek kısaca durumunun ciddiyetini özetledi.

Kluge, Covid-19 vakalarındaki artışın her yaş grubunda gözlediğine dikkat çekti. Aşıda istenilen orana ulaşılamadığına işaret eden Kluge, halk sağlığı ve sosyal önlemlerin gevşetilmesinin de vaka sayısındaki artışta önemli rol oynadığını ifade etti.

banner341
"AŞILAMA ODANIN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELERDE HASTANEYE YATANLARIN SAYISI DAHA FAZLA"

Aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde hastaneye Covid-19 yüzünden yatanların sayısının daha yüksek olduğunu kaydeden Kluge, Covid-19 salgınını önlemeye yönelik planlama ve stratejilerin de yeniden gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Fransız Haber Ajansı’nın derlediği verilere göre, vakalar Avrupa’da son 6 haftadır sürekli artış gösterirken, günlük ölümlerde de 7 haftadır aralıksız yükseliş gözleniyor. Yaşlı kıtada, her gün ortalama 250 bin vaka görülürken, 3 bin 600 kişi hayatını kaybediyor.

Rusya’da son 7 gün içinde 8 bin 162, Ukrayna’da 3 bin 819, Romanya’da ise 3 bin 100 kişi hayatını kaybetti.

banner360
Son Güncelleme: 05.11.2021 11:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pfızer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın ölüm riskini yüzde 89 azalttığını duyurdu
Pfızer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın ölüm riskini yüzde 89 azalttığını duyurdu
Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücreti yüzde 6 arttı
Süveyş Kanalı'ndan geçiş ücreti yüzde 6 arttı
HPV aşısı rahim ağzı kanserini büyük oranda önlüyor
HPV aşısı rahim ağzı kanserini büyük oranda önlüyor
DSÖ'den aşı üreticilerine çağrı: COVAX programını önceleyin
DSÖ'den aşı üreticilerine çağrı: COVAX programını önceleyin
Facebook bu kez de iklim krizini körükleme iddiasıyla hedefte
Facebook bu kez de iklim krizini körükleme iddiasıyla hedefte
Bilim insanları yüksek riskli koronavirüs genini ortaya çıkardı
Bilim insanları yüksek riskli koronavirüs genini ortaya çıkardı
FBI 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yüzlerce yeni gizli belge açıkladı
FBI 11 Eylül saldırılarıyla ilgili yüzlerce yeni gizli belge açıkladı
Almanya pandeminin başından beri en yüksek vaka sayısına ulaştı
Almanya pandeminin başından beri en yüksek vaka sayısına ulaştı
BM: "Tsunamiler 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek"
BM: "Tsunamiler 10 yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 50'sini tehdit edecek"
Fransa başörtüsüne saygı kampanyasına tahammül edemedi
Fransa başörtüsüne saygı kampanyasına tahammül edemedi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim