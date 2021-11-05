DSÖ: "Avrupa’da Şubat'a kadar yarım milyon insan daha koronavirüsten ölebilir"

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge düzenlediği basın toplantısında, Avrupa’da son haftalarda artan Covid-19 vakalarının “büyük endişe” kaynağı olduğunu duyurdu.

Avrupa bölgesinde 53 ülkede vaka sayılarının 78 milyonu bulduğunu hatırlatan Kluge, “Yapılan güvenilir bir projeksiyona göre, mevcut eğilim yarım milyon kişinin daha şubat ayına kadar Covid-19 yüzünden öleceği anlamına geliyor.” diyerek kısaca durumunun ciddiyetini özetledi.

Kluge, Covid-19 vakalarındaki artışın her yaş grubunda gözlediğine dikkat çekti. Aşıda istenilen orana ulaşılamadığına işaret eden Kluge, halk sağlığı ve sosyal önlemlerin gevşetilmesinin de vaka sayısındaki artışta önemli rol oynadığını ifade etti.

"AŞILAMA ODANIN DÜŞÜK OLDUĞU ÜLKELERDE HASTANEYE YATANLARIN SAYISI DAHA FAZLA"

Aşılama oranının düşük olduğu ülkelerde hastaneye Covid-19 yüzünden yatanların sayısının daha yüksek olduğunu kaydeden Kluge, Covid-19 salgınını önlemeye yönelik planlama ve stratejilerin de yeniden gözden geçirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Fransız Haber Ajansı’nın derlediği verilere göre, vakalar Avrupa’da son 6 haftadır sürekli artış gösterirken, günlük ölümlerde de 7 haftadır aralıksız yükseliş gözleniyor. Yaşlı kıtada, her gün ortalama 250 bin vaka görülürken, 3 bin 600 kişi hayatını kaybediyor.

Rusya’da son 7 gün içinde 8 bin 162, Ukrayna’da 3 bin 819, Romanya’da ise 3 bin 100 kişi hayatını kaybetti.