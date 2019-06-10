Dört yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti

İngiliz The Mirror gazetesinin Tıbbi Vakalar Dergisi’nden aktardığı olaya göre; dört yaşındaki çocuğu ameliyata alan doktorlar, bağırsakların onlarca kıvrım kıvrım bağırsak kurduyla tıkandığını fark etti.

Çocuğa daha önce bağırsak muayenesi yapılmadığı ve maddi olanaksızlıklar nedeniyle ailenin çocuklarını 75 kilometre mesafedeki hastaneye görülemediği belirtildi.

Hekimler canlı kurtları ameliyatla bağırsaktan temizlerken, tüm aileye enfeksiyonun yeniden oluşmaması için ilaç yazdı.

Haberde adı anılmayan çocuğun ince bağırsakta oluşan bir parazit enfeksiyonu olarak bilinen ‘askariyaz’dan mustarip olduğu belirtildi.

En yaygın bağırsak paraziti enfeksiyonu olarak bilinen askariyaz, dünya genelinde, çoğunlukla 10 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere, yaklaşık 800 milyon kişiyi etkiliyor.

Doktorlar, dört yaşındaki çocuğa zamanında müdahale edildiğini; aksi taktirde bunun beslenme bozukluğu, fiziksel büyüme sorunları, hafızanın ve düşünme becerilerinin zayıflaması gibi olumsuz senaryolara yol açabileceğini söyledi.

Tıbbi Vakalar Dergisi’nde hekimler, bağırsak kurdu oluşumuna yönelik toplumların birtakım hijyen kuralları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Buna göre; suyun içilmeden önce kaynatılması, gıdaya dokunmadan önce ellerin su ve sabunla gerektiği şekilde yıkanması, sebzelerin tüketilmeden suyla iyice temizlenmesi gerekiyor.