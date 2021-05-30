Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı!

Libya'da darbeci Hafter'in Bingazi'de gerçekleştirdiği geçit töreni sırasında MIG 21 tipi savaş uçağı düştü. Kazada uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Libya Bingazi'de geçit töreni düzenleyen Darbeci Hafter'in gövde gösterisi planladığı gibi sonuçlanmadı. Gösteri uçuşunda MIG 21 tipi savaş uçağı düştü. Meydana gelen kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği açıklandı.

"Onur operasyonu" gösterisi"

Halife Hafter, "Onur Operasyonu" milis güçlerinin kuruluşunun 7'nci yılı dolayısıyla Bingazi'deki Benina Havaalanı'nda 29 Mayıs'ta "askeri gösteri" yapacağını duyurmuştu

Başbakan Dibeybe de davet edilmişti

Hafter, bu gösteriye katılmaları için 25 Mayıs Salı günü Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e davet mektubu göndermişti.