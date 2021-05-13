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Da Vinci’nin bu resmine 16 milyon dolar değer biçildi

13 Mayıs 2021 Perşembe 17:50
Da Vinci’nin bu resmine 16 milyon dolar değer biçildi
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Leonardo da Vinci'nin çizdiği minik bir ayı taslağının, açık artırmada 16 milyon doların üzerinde bir fiyata satılması bekleniyor.

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Satışı düzenleyen müzayede evi Christie's'e göre bu eser, İngiliz Kraliyet Koleksiyonu ve Chatsworth’taki Devonshire Koleksiyonları dışında kalan sekiz Leonardo çiziminden biri. 8 inç kareden daha küçük olan çizim, gümüş uç kullanılarak soluk pembe-bej kağıt üzerine yapıldı.

Taslak, yüzyıllar boyunca birkaç kez el değiştirdi. Aslında, bir zamanlar Christie's tarafından 1860'da sadece 2,50 sterline satılmıştı. O zamandan beri Londra'daki Ulusal Galeri, Louvre Abu Dabi ve Saint Petersburg'daki Devlet Ermitaj Müzesi gibi büyük kurumlarda sergileniyor.

Sanatçının imzasını içeren çizim, bu ayın sonlarında Hong Kong'da sergilenecek. Çizim; 8 Temmuz'da gerçekleşecek açık artırmanın en önemli parçası olacak ve parçanın tahmini olarak 11,4 milyon dolar ile 16,7 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

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