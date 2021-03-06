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Covid-19 salgınında son 24 saat

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

06 Mart 2021 Cumartesi 08:15
Covid-19 salgınında son 24 saat
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 116 milyon 684 bin 542, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 592 bin 294 ,iyileşen kişi sayısı ise 92 milyon 296 bin 352.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 593 bin 704.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 192 bin 88,

- Brezilya 10 milyon 871 bin 843,

- Rusya 4 milyon 301 bin 159,

- İngiltere 4 milyon 207 bin 304,

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- Fransa 3 milyon 859 bin 102,

- İspanya 3 milyon 149 bin 12,

- İtalya 3 milyon 23 bin 129,

-Türkiye 2 milyon 757 bin 460,

-Almanya 2 milyon 493 bin 887,

-Yunanistan 201 bin 677,

-Güney Kıbrıs 36 bin 277,

-KKTC 3587.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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