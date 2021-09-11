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Covid-19 aşısı olmayanların ölüm riski 11 kat daha fazla

ABD'de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayanların, olanlara göre hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise yaklaşık 11 kat yüksek olduğu bildirildi.

11 Eylül 2021 Cumartesi 09:45
Covid-19 aşısı olmayanların ölüm riski 11 kat daha fazla

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), nisan-temmuz aylarında görülen 600 bin Kovid-19 vakası üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, aşı olmayanların, olanlara kıyasla virüsü kapma riskinin ortalama 4,5, hastaneye yatma riskinin 10, ölüm riskininse 11 kat fazla olduğunu açıkladı.

CDC Direktörü Rochelle Walensky, 13 eyalette bulunan 187 hastanedeki 18 yaş üzeri 600 bin vakanın incelendiği geniş çaplı araştırmanın, "aşının etkinliğine dair yeni kanıtlar ortaya koyduğunu" söyledi.

CDC'nin haftalık morbidite ve mortalite raporunda yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre, Kovid-19 semptomları ile yapılan başvuruların sonucunda, aşısızların yüzde 18,9'una, aşılılarınsa yüzde 3,1'ine Kovid-19 teşhisi koyuldu.

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Aşıların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlara etkisi yüzde 86 olarak hesaplanırken, aşının etkinliğinin 75 yaş ve üzeri hastalarda yüzde 76'ya düştüğü saptandı.

ABD'de onay alan aşılar arasında tüm yaş gruplarında Moderna aşısı hastalığa karşı yüzde 95 etkinlik oranıyla başı çekerken, onu yüzde 80 ile Biontech ve yüzde 60 ile Johnson & Johnson takip etti.

CDC, ABD'de Kovid-19'un delta varyantının yaygın olduğu dönemde gerçekleşen araştırmanın, önceki incelemelerle benzer sonuçlar vermesinin, aşıların Delta varyantına karşı etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

CDC verilerine göre, ABD nüfusunun yüzde 54'ü en az iki doz aşısını tamamladı.

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Son Güncelleme: 11.09.2021 10:22
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