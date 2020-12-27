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Corona tedavisinde devrim yaratacak antikor ilacı: Anında bağışıklık kazandıracak

İngiltere'de corona virüsüyle mücadelede 'en güçlü silah' olabilecek bir çalışmaya imza atıldı. Geliştirilen antikor ilacıyla, aşıların aksine corona virüsüne karşı anında bağışıklık kazandırılması hedefleniyor.

27 Aralık 2020 Pazar 08:29
Corona tedavisinde devrim yaratacak antikor ilacı: Anında bağışıklık kazandıracak
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Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü worldometers’ın verilerine göre şimdiye dek 80 milyonu aşkın insana bulaştı. 1.7 milyon kişi de salgın sürecinde hayatını kaybetti.

Salgında ikinci dalga, mutasyon geçiren virüs gibi endişe verici gelişmelerin ise ardı arkası kesilmiyor. Pfizer-BioNTech ile Moderna’nın aşıları ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) onay alarak umut verse de, mutasyona karşı etkili olup olmadıkları ve olası yan etkiler soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

Dünyanın sıkı önlemlerle yeniden eve kapandığı dönemde İngiltere’den bu kez olumlu bir haber geldi. İngiliz uzmanlar, corona virüsüne karşı anında bağışıklık kazandıran bir antikor tedavisi üzerinde çalışmaya başladı. Uzun dönemli koruma sağlayan ilacın, aşılama için geç kalmış yüz binlerce kişinin hayatını kurtarabileceği düşünülüyor.

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ASTRAZENECA DA PROJEDE

Çalışmayı İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı University College London Hastanesi (UCLH) ve AstraZeneca birlikte yürütüyor. AZD7442 adı verilen antikorla geliştirilen ilaç, corona virüsüne yakalanan kişiye uygulanarak hastalığı bulaştırması ve ağır etkilerine maruz kalması engelleniyor. İlacın hastanelerde acil müdahalelerde kullanılabileceği, bakım evleri ve üniversitelerde de uygulanarak virüsün hızla yayılmasının önüne geçilebileceği belirtiliyor.

6 AY – 1 YIL ARASI KORUMA

6 aydan bir yıla kadar koruma sağlaması beklenen ilaç için ilk deneme, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 10 kişilik bir gönüllü ekibiyle gerçekleştirildi. Storm Chaser adı verilen yeni klinik deneylerde, global düzeyde 1125 gönüllü üzerinde ilacın test edilmesi planlanıyor. Katılımcılara ilaçtan iki doz olarak uygulama yapılıyor.

‘ÇOK GÜÇLÜ SİLAHIMIZ OLACAK’

UCLH’den Dr. Catherine Houlihan, çalışmada HIV ve kanserde olduğu gibi uzun dönemli tedaviye ihtiyaç duyan hastaların da yer alacağını söyledi.

Dr. Houlihan, “Antikor kombinasyonunun virüsü etkisiz hale getirebileceğini biliyoruz. Enjeksiyon yöntemiyle uyguladığımız bu tedavinin, corona virüsüne maruz kalarak aşı için geç kalmış kişilere anında koruma sağlamasını umuyoruz. Eğer bu yöntemin işe yaradığını kanıtlarsak, corona virüsüyle mücadelede çok güçlü bir silahımız olacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereCoronaVirüs
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