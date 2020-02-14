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Çin’de 6 sağlık personeli Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personelinden bin 716’sına virüs bulaştı, bunlardan 6’sı yaşamını yitirdi.

Çin’de 6 sağlık personeli Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personelinden bin 716’sına virüs bulaştı, bunlardan 6’sı yaşamını yitirdi.

14 Şubat 2020 Cuma 11:19
Çin’de 6 sağlık personeli Kovid-19’dan hayatını kaybetti

Pekin,Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık personelinden bin 716’sına virüs bulaştı, bunlardan 6’sı yaşamını yitirdi.

Ülkede Kovid-19 salgınının hızla yayılmasından bu yana Hubey’e 189 takım halinde 21 bin 569 sağlık personeli takviye olarak gönderildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Yardımcı Direktörü Zıng Yişin, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 ile mücadelede görev yapan bin 716 sağlık personeline virüsün bulaştığını, bunlardan bin 502’sinin bunu Hubey’de kaptığını açıkladı.

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Zıng, virüs bulaşan sağlık personelinden 6’sının ise hayatını kaybettiğini belirtti.

ÇİN’E KOVİD-19 SALGININA KARŞI 33 ÜLKEDEN YARDIM GÖNDERİLDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, sosyal paylaşım platformu WeChat üzerinden düzenlediği basın toplantısında, bugün itibarıyla ülkelerine, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 33 ülke ve 4 uluslararası organizasyonun yardımda bulunduğunu açıkladı.

Ülkesinin salgınla mücadelede kendi gücüne güvendiğini ve bu konuda kabiliyetli olduğuna inandığını vurgulayan Sözcü Gıng, "Uluslararası toplumun, özellikle gelişmekte olan ülkelerin samimi destek ve dostane yardımlarını memnuniyetle karşılıyoruz ve bunun için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 14.02.2020 15:40
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