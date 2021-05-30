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Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı

Çin'in uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi (Gök Gemisi-2) yörüngeye fırlattığı bildirildi.

30 Mayıs 2021 Pazar 09:45
Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı
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Şinhua ajansının haberine göre, Tiencou-2, dün güneydeki Haynan eyaletinde bulunan Vınçang Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Kargo gemisinin 13,5 ton kalkış ağırlığına sahip olduğu ve 6,8 ton yük taşıyabildiği açıklandı.

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Geminin, Tianhe çekirdek modülüne kenetlenerek yakıt ikmali yapacağı ve malzeme yükleyeceği belirtildi.

Çin'in uzay kargo gemisinin, Çangcıng-7Y3 (Uzun Yürüyüş) roketiyle ateşlendiği kaydedildi.

Tiencou-2 misyonunun, Pekin yönetiminin uzay çalışmalarına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 30.05.2021 10:01
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