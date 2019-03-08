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Çin, kuzeyin 'asrın projesi' için 15 milyar Euro yatırım yapacak

Çin, kuzeyin 'asrın projesi' için 15 milyar Euro yatırım yapacak

08 Mart 2019 Cuma 17:21
Çin, kuzeyin 'asrın projesi' için 15 milyar Euro yatırım yapacak

Çin, Finlandiya ve Estonya’yı su altından birleştirecek demiryolu tüneli için 15 milyar Euro yatırım yapacak

Finlandiya ve Estonya’nın başkentlerini su altından birleştirecek dünyanın en uzun demiryolu tüneli için Çin’in alt yapı şirketi Touchstone Capital Partners, 15 milyar Euro yatırım yapma taahhüdünde bulundu.

İki ülke arasında söz konusu tünelin inşatı için oluşturulan “FinEst Bay Area Development”, Çinli şirket ile ön anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Bu ön anlaşmaya göre Çinli şirket özel sermaye yatırım hisselerinin üçte birisine sahip olacak.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki ile Estonya’nın başkenti Tallinn’i birleştirecek üçlü tünelin 100 kilometre uzunluğunda olması öngörülüyor.

Tünelin tamamlanmasıyla iki başkent arası yolculuk 20 dakikaya kadar inecek. Finlandiya ve Estonya dışında AB’nin de mali destek vereceği tünel inşaatının, 2040'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Helsinki ile Tallinn arası kuş uçuşu yaklaşık 90 kilometre. Ancak iki başkente karayoluyla yaklaşık 3 buçuk saatte gidilebiliyor. İki başkent arası feribotla geçişlerde ise yaklaşık iki saat.

Anahtar Kelimeler:
Çin
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