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Çin ekonomisinde yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme oranı

Çin ekonomisinde yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme oranı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 08:55
Çin ekonomisinde yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme oranı

Çin'de 1990lı yılların başından bu yana en düşük büyüme oranı ikinci çeyrekte geldi..BBC Türkçe servisinin haberine göre, Haziran ayında sona eren ikinci çeyrekte Çin ekonomisinin büyüme oranı yüzde 6,2 oldu.

Bu rakam, 1990lı yıllarından başından bu yana Çin ekonomisinde kaydedilen en düşük büyüme oranı..Ülkede 2019 yılı büyüme hedefi de son 30 yılın en düşüğü olarak yüzde 6,0-6,5 olarak belirlenmişti.

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Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin büyümesinin yavaşlamasında, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının küresel ticarete etkisinin de rol oynadığı belirtiliyor..İlk çeyrekte ise Çin ekonomisinin büyüme oranı yüzde 6,4 olarak kaydedildi.

Bu yılın başında Pekin, ekonomiyi güçlendirmek için harcamaları artırmış ve vergide milyarlarca dolarlık indirime gitmişti..Çin ayrıca, bankaların zorunlu rezerv seviyelerini de azalttı.

Çin ile ABD, Japonya'daki G20 zirvesinde ticaret görüşmelerine devam etme kararı alsa da iki ülke ürünlerine karşılıklı milyarlarca dolarlık gümrük vergisi uyguluyor. İş dünyasını zora sokan ticaret savaşı küresel ekonomiyi de gölgeliyor.

Son Güncelleme: 15.07.2019 12:11
Anahtar Kelimeler:
çin Ekonomisi
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